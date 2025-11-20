А мериканецът Тайри Смит, мъжът, който разчлени бездомник с брадва и изяде части от мозъка и окото му, отново е на свобода. Скандалното решение разтърси Кънектикът, а близките на жертвата предупреждават: „Той е опасност за обществото!“.

Смит, наричан „Канибала от Кънектикът“, извърши мъртвешкия ритуал през 2011 г., след като ден по-рано бълнувал за гръцки богове и заявил, че „иска кръв по ръцете си“. На следващата сутрин се върнал при братовчедка си, целият опръскан в кръв, спокоен и усмихнат. Докато отпивал саке, той ѝ разказал как окото на жертвата имало вкус на „стрида“, а лицето му разбил с брадва, предаде Daily Star.

Осакатеното тяло е открито през 2012 г. в празен апартамент. Година по-късно Смит е изпратен в психиатрична болница за 60 години, след като е признат за невменяем.

A cannibal who axed someone to death and ate his brain and eyeball was just FREED in CT… pic.twitter.com/iftZkhE9TY — End Wokeness (@EndWokeness) February 23, 2025

Но само 12 години по-късно Психиатричният надзорен съвет го освобождава условно – според експерти той вече бил „стабилен“, „тих“ и дори „подкрепа за другите пациенти“.

Документите обаче разкриват тъмна истина – Смит е участвал в множество сблъсъци в затвора и дори е бил изолиран след жесток скандал. „Говореха му глупости“, оправдал се той пред охраната.

Семейството на убития Анджел Гонзалес е в шок.

„Това е подигравка! Две години чакахме извинението му, а той все още е насилник“, казва снаха му Талита Фрейзър, разплакана в съда. „Той е менис за обществото.“

Въпреки че изразил съжаление, думите на Смит не утешават близките. За тях чудовището, което е пирувало с човешки органи, не трябва да се движи свободно по улиците.

„Това, което се случи, е престъпление срещу паметта на брат ми“, казват те. „Това не е човек, а хищник.“