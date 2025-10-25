Г олям скандал разтърси Великобритания, след като осъден сексуален престъпник от Етиопия беше погрешка освободен от затвора, вместо да бъде изпратен в център за задържане на мигранти.

38-годишният Хадуш Кебату, търсещ убежище във Великобритания, излежавал присъда от една година за сексуално посегателство над 14-годишно момиче и възрастна жена. Въпреки това, грешка на затворническата администрация го пуснала на свобода, като дори му била изплатена компенсация от 76 паунда!

Случаят на Кебату, станал известен още през лятото след нападенията в град Епинг, предизвика вълна от антиимигрантски протести из цяла Англия.

Премиерът Киър Стармър реагира остро:

„Потресен съм. Това е напълно неприемливо! Този мъж трябва да бъде заловен и депортиран за престъпленията си.“

Министърът на правосъдието Дейвид Лами потвърди, че Кебату е на свобода в Лондон, след като е бил засечен да се качва на влак за столицата от Челмсфорд.

Полицията на Есекс и лондонската полиция работят денонощно, като преглеждат часове видеозаписи от охранителни камери, за да го открият.

Хадуш Кебату е станал известен с повтарящите се опити да целува и опипва непълнолетни, докато е пребивавал в хотел за мигранти в Епинг, което отприщило обществен гняв и протести срещу системата за настаняване на бежанци.