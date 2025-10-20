С ибирската мечка вече играе в двора на съседа. Както се казва, да я чакаме ли и ние, или да се надяваме малко на циганско лято, въпреки че ни дели един синор?

В понеделник сутрин половин Сърбия осъмна при -4 градуса.

Температури под нулата бяха регистрирани тази сутрин в цели 8 града в Сърбия, а на няколко места също беше измерена нула градуса.

Най-интересното от всичко е, че планинските курорти Златибор и Копаоник са по-топли от градовете в равното, а на традиционно студения Църни връх тази сутрин беше дори плюс 4 градуса!

Най-студена тази сутрин беше в Сйеница с минус 4.

Ако е вярна народната мъдрост, че заиграе ли мечката в двора на съседите, неминуемо ще дойде и в нашия, то трябва да вадим грейките и ушанкте. Въпреки че надеждата за още малко топли дни не умира и се надяваме синоптиците да ни зарадват с поне 20 градуса :-)))))