П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа заедно с лидерите на Тайланд и Камбоджа споразумение за прекратяване на огъня, по време на визитата си в Малайзия – първата спирка от обиколката му в Азия, която ще завърши с преговори с китайския държавен глава Си Дзинпин.
Документът беше подписан от министър-председателя на Тайланд Анутин Чанвиракул и камбоджанския премиер Хун Манет, в присъствието на Тръмп и премиера на Малайзия Анвар Ибрахим, след като по-рано тази година двете страни преживяха кървав граничен сблъсък.