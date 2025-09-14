У крайна атакува Севастопол. Центърът на руския Черноморски флот е в пламъци. Путин не би могъл да мечтае за това дори в най-смелите си мечти, пишат BLIC и UATV.

Според информацията, атаката е извършена през нощта на 11 срещу 12 септември. Новината идва, след като в неделя стана ясно, че Киев е ударил една от най-големите рафинерии в Русия.

Севастопол служи като база на руския Черноморски флот още преди окупацията на Крим през 2014 г., но украинските атаки принудиха Кремъл да намали военноморското си присъствие на полуострова.

Украинският флот обяви в неделя, че е атакувал комуникационния център на руския Черноморски флот в Севастопол по-рано тази седмица.

Според изявлението, комуникационният център, отговорен за координирането на операциите на подразделенията на руския Черноморски флот, се е намирал в 184-ти изследователски и изпитателен комплекс.

Украинският флот публикува кадри, за които твърди, че показват последствията от атаката, пише „Kiev Independent“, добавяйки, че не може да потвърди тези съобщения.

Украйна унищожи няколко руски кораба, включително десантния кораб „Цезар Куников“, патрулния кораб „Сергей Котов“, ракетната корвета „Ивановец“ и няколко бързоходни десантни кораба.

Намаленото руско присъствие в Севастопол идва в момент, когато Украйна засилва атаките с дронове срещу други бази на Черноморския флот, съобщава Kyiv Independent.

Преди това - на 6 юли украински дронове удариха съоръжения на флота в Новоросийск, в Краснодарски край, важно пристанище на изток от Крим през Керченския проток.