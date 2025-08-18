Ж ителят на Анкъридж Марк Уорън получи нов мотоциклет „Урал“ лично от руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха с Доналд Тръмп миналата седмица в Аляска, съобщава "Ройтерс".

Служител на руското посолство предаде ключовете на Уорън на паркинг пред хотела, където беше отседнала руската делегация. Уорън, заснет да се качва на новия си мотоциклет, призна: "Нямам думи, невероятен е. Благодаря ви много!"

Подаръкът дойде след случайна среща на Уорън с репортери от руската държавна телевизия Канал 1, които се възхитили на стария му мотоциклет „Урал“. Уорън сподели, че е имал проблеми с резервни части, тъй като заводът за производство се намирал в Украйна.

От компанията „Урал“ уточняват, че всички мотоциклети вече се сглобяват в Казахстан, след като производството е изтеглено от Русия заради войната в Украйна.

