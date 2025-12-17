П редприемчиви българи се възползват от идването на еврото и пращането на лева в историята, като пробват да въртят търговия в интернет с български банкноти, показа проверка на „Телеграф“.

Потребител във фейсбук група за нумизматика предлага никога недокосвани 100 лева на цена 400 лева, като е възможен и бартер срещу сребърни монети. Според обявата му банкнотата с лика на Алеко Константинов, емисия 2003 г., е колекционерска, понеже е в специална опаковка със сертификат от БНБ и има интересен сериен номер АА0000398. Повечето потребители в групата обаче вземат автора на обявата на подбив. Причината е, че столевката с Алеко е все още в обращение и от нея има в изобилие. Съгласно Закона за въвеждане на еврото с левовете ще може да се плаща до края на януари.

Коментари

„Всеки месец взимам доста такива, освен и аз да почна да си продавам заплатата“, пише потребител във фейсбук групата. Друг пък предполага, че след сто години банкнотата може да има някаква стойност, но в момента сто лева са си сто лева.

Пред БНБ се извиха опашки за стартови комплекти с евромонети.

Има обаче и колекционери на обратното мнение: „Много хора си нямат никаква идея какво правят в тази група. Банкнотата е с оригинален сертификат и опаковка от БНБ - пусната като нумизматична единица. Навремето ги продаваха от БНБ за около 120 лв. именно поради тази причина“.

Ментета

Измамници също яхнаха тренда и започнаха да пускат снимки с банкноти с подправени серийни номера. За петдесетолевка със сериен номер 00060606 потребител иска цена 100-150 лева. Той е сложил на тезгяха и столевка със сериен номер 1808080. Подобни обяви обаче са доста съмнителни, защото снимките и серийните номера лесно могат да се подправят с фотошоп или с помощта на изкуствен интелект.

Във Фейсбук има и обяви на книжни левове, които вече са излезли от обращение, като отново се залага на особените им серийни номера. Потребител е пуснал обява за 50 броя книжни двулевки с Паисий Хилендарски, които бяха заменени от металните 2 лв. и извадени от обращение от 1 януари 2021 г. Банкнотите са неизползвани и с поредни номера, което им придава някаква колекционерска стойност. Интерес към тях има, а потребители предлагат за пачката между 130 и 150 лева.

Юбилейни

Друг потребител пък продава колекция от 10 юбилейни банкноти от по 20 лева, неизползвани, също с поредни серийни номера. Лилавата двадесетолевка е първата българска възпоменателна банкнота, пусната от БНБ през 2005 г. по повод 120-годишнината от емитирането на първите български книжни пари. Автор на дизайна е известният ни художник Кирил Гогов, който е дизайнер и на много други родни банкноти.

Юбилейната двадесетолевка все още може да се купи на каса в БНБ.

Потребители предлагат на купувача да вземат отделни бройки на цена около 30 лева. В други обяви колекционерската лилава двадесетолевка в специална опаковка от БНБ върви по 55 лева. Същевременно тя може все още да се купи от каса на централната банка срещу 31,20 лева. Лилавата двадесетолевка бе пусната в тираж 250 000 броя и бе спряна от обращение през 2023 г.

Глобяват търговци за спекула с 45 бона

НАП и Комисията за защита на потребителите ще глобят с общо 45 000 деветима търговци за надуване на цените без обективни икономически причини.

Това съобщиха от Националната агенция за приходите вчера.

Само за два месеца – от началото на октомври до момента, фискалните инспектори и служители на КЗП са проверили общо 564 търговски вериги и магазини в цялата страна с цел да установят дали има необосновано повишение на цените на стоките. В 63 от проверените обекти екипите са установили ръст на цените, без за това да има ясни и обективни икономически причини. Издадени са актове, а на 9 търговци вече са връчени наказателни постановления за санкции в общ размер 45 000 лева. В 306 от магазините проверките все още продължават.

Без онлайн банкиране на Нова година

Мобилните приложения на банките ще бъдат недостъпни навръх Нова година заради пренастройване на системите към еврото, предупреждават кредитните институции своите клиенти. От Първа инвестиционна банка посочват, че в периода от 22 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари услугите на мобилното приложение My Fibank ще са недостъпни, а картовите разплащания, банкоматите и ПОС устройствата няма да работят. След 1 часа на 1 януари всички услуги и функционалности на My Fibank, както и картовите разплащания, ще бъдат постепенно възстановени. От банката препоръчват на клиентите си да извършат неотложните плащания предварително и да си осигурят достатъчно кеш навреме.

От ОББ посочват, че клиентите ще могат до 14 часа на 30 декември да нареждат преводи и да захранват картови сметки. След 20,30 часа на 30 декември ОББ Мобайл и ОББ онлайн няма да бъдат достъпни. Възстановяването на достъпа ще започне поетапно от 5 часа на 1 януари. Носете пари в брой в новогодишната нощ в левове или евро, съветват от ОББ. Причината е, че между 21 часа на 31 декември и 1 часа на 1 януари в цялата страна няма да бъдат възможни трансакции с карти на ПОС терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и теглене и вноска на банкомат и онлайн плащания, включително Apple Pay и Google Pay.

София Симеонова