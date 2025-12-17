С ъбраха дарения от милиони за Ахмед ал Ахмед – героят, сложил край на кървавата касапница в Австралия, при която 15 невинни души изгубиха живота си.

Историята на сирийско-австралийския мюсюлманин, собственик на магазин, който сложи край на буйството на един от стрелците в неделя, разчувства мнозина.

"В момент, в който сме свидетели на злото, той блести като пример за силата на човечността", заяви премиерът Антъни Албанезе във вторник, напускайки болницата в Сидни, където Ахмед се лекува от огнестрелни рани. "Ние сме смела страна. Ахмед представлява най-доброто от нашата страна."

Страница за набиране на средства, създадена от австралийци, които никога не са срещали Ахмед, до вторник вечерта беше привлякла дарения от около 40 000 души, които дариха 2,3 милиона австралийски долара. Сред дарителите беше и милиардерът Уилям Акман, мениджър на хедж фонд, който обеща да дари 99 000 австралийски долара.

Ахмед е бил прострелян няколко пъти в лявата ръка, вероятно от втория стрелец, който е стрелял безразборно от пешеходен мост.

Вече е претърпял операция и са планирани още, каза Лубаба Алмиди Алкахил, говорител на Асоциацията на австралийците за Сирия, който посети Ал Ахмед в болницата в понеделник вечерта. "

Предстои му поне шест месеца възстановяване.

Източник: БТА