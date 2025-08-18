П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин след двустранната среща с украинския президент Володимир Зеленски .

В края на срещата им Тръмп разкри условията за установяване на прекратяване на огъня , а сега обяви, че руският президент се е съгласил на гаранции за сигурност за Украйна , съобщава " FOX News ".

BREAKING: President Trump says "Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider" pic.twitter.com/4vRjkzFsyH — Fox News (@FoxNews) August 18, 2025

„ Вярвам, че това е важна стъпка. Президентът Путин се съгласи да приеме гаранции за сигурност за Украйна.“

Европейските страни ще понесат тежко бреме. Ще им помогнем, ще направим всичко много безопасно. „Ще говоря с европейските лидери тази вечер за това кой ще го направи “, каза още Тръмп.