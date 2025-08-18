С лед двустранния разговор с украинския президент Зеленки, президентът на САЩ започна съвместната среща с европейските лидери, които по-рано днес пристигнаха във Вашингтон за разговори за постигане на мир в Украйна и за гаранциите за сигурност, свързани с това.

ВАШИНГТОН: Зеленски и Тръмп се срещнаха (ВИДЕО)

Тръмп изрази очакване за "успешен разговор" с европейските лидери и с Володимир Зеленски, докато започваше съвместната им среща в Белия дом.

Зеленски е седнал точно срещу Тръмп, а от двете му страни са Александър Стуб и Марк Рюте, докато Урсула фон дер Лайен допълва неговата страна на масата. Тръмп е между Джорджа Мелони и Еманюел Макрон, а Мерц и Стармър също са от страната на американския президент.

В началото на срещата Тръмп заяви, че Европа ще поеме голяма част от тежестта в споразумение за сигурност и че той ще обсъжда потенциални териториални размени между Русия и Украйна на масата за преговори.

"Оптимист съм, че колективно можем да постигнем споразумение, което би възпрепятствало всяка бъдеща агресия срещу Украйна, и всъщност мисля, че няма да има така. Мисля, че това е до голяма степен надценено, но ще разберем и мисля, че европейските държави ще поемат голяма част от тежестта", посочи Тръмп, отбелязвайки, че лидерите ще обсъдят „кой какво ще прави“.

"Ще им помогнем и ще го направим много сигурно. Трябва също така да обсъдим възможните размени на територии, като вземем предвид настоящата линия на контакт. Това означава военната зона, военните линии", каза той.

Доналд Тръмп заяви пред европейските лидери, че прекратяването на огъня е необходимо и че той е за постигане на пълноценно мирно споразумение.

Тръмп заяви, че според него руският лидер Владимир Путин може да освободи хиляда украински военнопленници.

"Знам, че има над 1000 затворници и знам, че ще ги освободят. Може би ще ги освободят много скоро, например веднага, което според мен е чудесно", каза той.

По време на срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства готовността на Тръмп да предостави гаранции за сигурност като "голяма стъпка".

"Фактът, че казахте: "Готов съм да участвам в гаранциите за сигурност", е голяма стъпка – наистина е пробив и прави всичко различно", каза Рюте на Тръмп на масата в Източната зала на Белия дом.

"Трябва да спрем убийствата. Трябва да спрем разрушаването на инфраструктурата на Украйна. Това е ужасна война. Така че съм наистина развълнуван и нека извлечем най-доброто от днешния ден и да се уверим, че от днес нататък ще сложим край на това възможно най-скоро".

Той благодари на Тръмп за лидерството му и за това, което е направил за Зеленски и Европа.

Освен това, ръководителят на НАТО благодари на Тръмп за възобновяването на диалога с руския президент Владимир Путин и за натиска за мирно споразумение между Москва и Киев.

"Ако изиграем това добре, бихме могли да сложим край на войната", заключи той.

Германският канцлер Фридрих Мерц обаче отново настоя за незабавно прекратяване на огъня в Украйна.

Мерц заяви, че е "полезно", че Тръмп и Зеленски "имаха толкова добра среща", и подчерта, че преговорите трябва да започнат с "поне прекратяване на огъня" като първа стъпка. Той добави, че напредъкът по спирането на боевете трябва да бъде цел преди следващия кръг от преговори.

От своя страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен повтори необходимостта от спешност, като подчерта, че "хиляди украински деца са били отвлечени" и че тяхната защита "трябва да бъде един от основните приоритети".

VON DER LEYEN: Every single child has to go back to its family. This should be one of our main priorities in these negotiations.



TRUMP: I was just thinking we're here for a different reason but we just a couple weeks ago made the largest trade deal in history. Congratulations. pic.twitter.com/Nq1bbFqyPs — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2025

Тя също така каза, че силните търговски връзки на ЕС със Съединените щати вече са установени, но добави, че днешният приоритет е "постигането на траен мир за Украйна и спирането на убийствата".

И италианският премиер Джорджа Мелони похвали американския президент Доналд Тръмп за това, че е довел Русия на масата за преговори след три години и половина, в които Москва не показваше никакви признаци, че е готова да участва в какъвто и да е диалог за мир.

"Нещо се променя – нещо се промени благодарение на вас", каза Мелони, отдавайки заслуга и за това и на "патовата ситуация на бойното поле, постигната благодарение на смелостта на украинците и единството, което всички ние осигурихме на Украйна".

"Ако искаме да постигнем мир и ако искаме да гарантираме справедливост, трябва да го направим единни", каза тя, изразявайки подкрепата на Италия за миротворческите усилия на Тръмп.

Мелони заяви, че смислените гаранции за сигурност, за да се гарантира, че няма да има по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, са "предпоставка за всякакъв вид мир".

Френският премиер Еманюел Макрон пък заяви, че може да е необходима "четиристранна" среща, за да се уточнят западните гаранции за сигурност за Украйна като част от евентуално мирно споразумение.

"Идеята за тристранна среща (Тръмп, Зеленски и Путин) е много важна, защото това е единственият начин да се разреши конфликтът. И като последващо действие вероятно ще ни е необходима четиристранна среща (с участието и на ЕС), защото когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за цялата сигурност на европейския континент", каза Макрон.

Той също така подчерта важността на прекратяването на огъня.

"Вашата идея да поискате примирие, поне за да се спрат убийствата, е необходимост“, каза той.

Според британския премиер сър Киър Стармър, днешната среща в Белия дом може да отбележи "историческа стъпка" напред за европейската сигурност.

"Говорим за сигурността, не само на Украйна, говорим за сигурността на Европа и Обединеното кралство", каза Стармър по време на съвместните разговори между европейските лидери и президента Доналд Тръмп.

"Бихме готови да се ангажираме с действията си, когато става въпрос за сигурност - с вас, заедно със САЩ, заедно с това, което вече сме развили, мисля, че бихме могли да направим наистина важна крачка напред днес, историческа стъпка може да произлезе от тази среща по отношение на сигурността за Украйна и сигурността за Европа“, посочи той.

"Това е толкова важна среща и като група сме водили разговори по телефона многократно, но докато сме на масата за преговори, мисля, че можем да постигнем реален напредък, особено по отношение на гаранциите за сигурност", каза още той и добави, че Коалицията на желаещите, заедно със САЩ, могат да направят "наистина важна крачка напред" по отношение на сигурността.

В края на откритата част на срещата с европейските лидери, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че до седмица-две ще стане ясно дали е постигнат напредък или боевете в Украйна ще продължат.

"След седмица-две ще знаем дали ще решим това или тези ужасни боеве ще продължат. Ще направим всичко възможно, за да го прекратим. Има две желаещи страни, които искат да сключат сделка", посочи Тръмп.

И пред европейските лидери Тръмп също така разкри, че вече е разговарял "индиректно" с руския президент Владимир Путин и ще му се обади директно след днешните разговори в Белия дом, тъй като "и той иска да намери отговор".

След това Тръмп, европейските лидери, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски преминаха към формат на среща при закрити врата.

*Източник: БНР