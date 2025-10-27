С илно земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разлюля Западна Турция. Дълбочината на труса е 10 км. Епицентърът е на 29 км от Маниса, 8 км югоизточно от Съндъргъ и на 60 км югоизточно от регионалния център Балъкесир. Земетресението е станало в 21.48 ч. местно време. По данни на Европейския сеизмологичен център трусът е усетен в България и Гърция.

Според турски медии има срутени сгради. Екипи за спешна помощ са изпратени в региона.

През лятото приблизително на същото място отново имаше силен трус, който нанесе значителни щети.

Турският президент Реджеп Ердоган веднага реагира на случилото се с пост в социалната мрежа Facebook.

"Пожелавам бързо възстановяване на нашите граждани, пострадали от земетресението.

Следим ситуацията отблизо. Бог да пази страната ни от подобни бедствия", пише той.

Доцент Пламена Райкова от БАН уточни за NOVA, че трусът е усетен в Бургас, Хасково, Пловдив, Благоевград и София. Има вторични трусове, като три от тях са с магнитуд над 4 по Рихтер. По думите ѝ за момента сеизмичната обстановка на територията на България е спокойна.