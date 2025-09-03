С лед като светът се потресе от практиката да се събират изпражненията на руския президент Владимир Путин, та да не били набарали ДНК-то му чрез тях вражески злосторници, същото прави подобният нему севернокорейски вожд и учител - Ким Чен Ун.
МИРИЗЛИВО ОТ МОСКВА: На Аляска събирали акитата на Путин в куфар! (СНИМКИ)
След срещата на Ким Чен Ун с Путин, едва дочакали рандевуто да свърши, пъргави севернокорейчета с парцалчета в ръка чевръсто хукнали да забърсват всяка следа от лидера си.
Те старателно почистили стола, на който седеше Ким Чен Ун, както и всички повърхности, до които се докосваше - чаши, тоалетни, шкафове и прочие.
Всъщност жена от щаба на севернокорейския лидер отстрани и най-малката следа от чашата му. Усърдните членове на екипа му унищожиха и най-малката частичка от ДНК-то на своя вожд, пише Enikos.
North Korean leader Kim Jong Un's aides meticulously sanitize his presence after he leaves a room. They wipe down the chairs he sits and remove everything he touches to, reportedly, prevent foreign intelligence from collecting his DNA or biological traces.— Tawqeer Hussain (@tawqeerhussain) September 3, 2025
Video source: @runews pic.twitter.com/5X4LEZYKXM