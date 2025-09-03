С лед като светът се потресе от практиката да се събират изпражненията на руския президент Владимир Путин, та да не били набарали ДНК-то му чрез тях вражески злосторници, същото прави подобният нему севернокорейски вожд и учител -  Ким Чен Ун.

След срещата на Ким Чен Ун с Путин, едва дочакали рандевуто да свърши, пъргави севернокорейчета с парцалчета в ръка чевръсто хукнали да забърсват всяка следа от лидера си.

Те старателно почистили стола, на който седеше Ким Чен Ун, както и всички повърхности, до които се докосваше - чаши, тоалетни, шкафове и прочие.

Всъщност жена от щаба на севернокорейския лидер отстрани и най-малката следа от чашата му. Усърдните членове на екипа му унищожиха и най-малката частичка от ДНК-то на своя вожд, пише Enikos.

