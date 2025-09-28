В Украйна е обявена мащабна въздушна тревога заради излитане на изтребител МиГ-31 и заплаха от ракетни удари, съобщи Укринформ.

„В столицата е обявена въздушна тревога заради излитане на руски МиГ-31К, способна да носи ракета „Кинжал“. Молим всички жители на столицата незабавно да се отправят към най-близките укрития и да останат там до края на тревогата“, гласи съобщение на Киевската градска военна администрация.

В столицата са нанесени щети по редица жилищни и нежилищни сгради при руска атака. Двама души са пострадали и са хоспитализирани, съобщи в „Телеграм“ началникът на Киевската военна администрация Тимур Ткаченко.

Полша вдигна изтребители, за да обезопаси въздушното си пространство заради руското нападение срещу Украйна.

„Във връзка с действията на далекобойната авиация на Руската федерация, която нанася удари по територията на Украйна, полски и съюзнически самолети започнаха да действат в нашето въздушно пространство“, заяви армията в пост в Екс. Тя определи действията като превантивни и насочени към защитата на въздушното пространство и сигурността на гражданите.

Източник: БТА