Мирният план на американския президент Доналд Тръмп предизвика огромен шум.

Според Axios, 28-точковият план за мир в Украйна би принудил Киев да се откаже от територии в източната част на страната, както и да ограничи размера на армията си и да се съгласи, че никога няма да се присъедини към НАТО.

Пълният 28-точков мирен план на Тръмп за Русия и Украйна, според Axios е следният:

1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

2. Ще бъде сключено всеобхватно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и Европа. Всички неясноти от последните 30 години ще се считат за уредени.

3. Русия ще се съгласи да не нахлува в съседни на нея страни и НАТО да не се разширява допълнително.

4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО, с посредничеството на Съединените щати, за разрешаване на всички проблеми със сигурността и създаване на условия за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за сътрудничество и бъдещо икономическо развитие.

5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

Американски служител заяви пред Axios, че това ще бъде изрична гаранция за сигурността на Украйна от САЩ, като това ще бъде първият път, когато темата официално е на дневен ред по време на тези разговори, въпреки че предложението не предоставя допълнителни подробности за това какво включва то.

6. Числеността на украинските въоръжени сили ще бъде ограничена до 600 000 души персонал.

Забележка: Украинската армия в момента има 800 000-850 000 души персонал, а преди войната е имала около 250 000, според украински служител.

7. Украйна се съгласява да впише в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в уставите си клауза, че Украйна няма да бъде приемана в бъдеще.

8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.

Забележка: Страните от НАТО, включително Франция и Обединеното кралство, работят по отделни предложения, които биха включвали малък брой европейски войски на украинска земя след войната. Този план изглежда пренебрегва тази възможност.

9. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша.

10. Гаранцията на САЩ:

САЩ ще получат обезщетение за гаранцията;

Ако Украйна нахлуе в Русия, тя ще загуби гаранцията;

Ако Русия нахлуе в Украйна, освен решителен координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други предимства от тази сделка ще бъдат отменени;

Ако Украйна изстреля ракета към Москва или Санкт Петербург без причина, гаранцията за сигурност ще се счита за невалидна.

11. Украйна отговаря на условията за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда.

12. Мощен глобален пакет от мерки за възстановяване на Украйна, включително, но не само:

Създаването на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в бързоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект.

Съединените щати ще си сътрудничат с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизиране и експлоатация на енергийната инфраструктура на Украйна, включително тръбопроводи и съоръжения за съхранение.

Съвместни усилия за рехабилитация на засегнати от войната райони за възстановяване, реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони.

Развитие на инфраструктурата.

Добив на минерали и природни ресурси.

Световната банка ще разработи специален пакет от средства за ускоряване на тези усилия.

13. Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика:

Премахването на санкциите ще бъде обсъждано и договаряно поетапно и за всеки отделен случай.

Съединените щати ще сключат споразумение за дългосрочно икономическо сътрудничество за взаимно развитие в областите на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, проектите за добив на редкоземни метали в Арктика и други взаимноизгодни корпоративни възможности.

Русия ще бъде поканена да се присъедини отново към Г-8.

14. Замразените средства ще бъдат използвани, както следва:

100 милиарда долара от замразени руски активи ще бъдат инвестирани в ръководени от САЩ усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна;

САЩ ще получат 50% от печалбата от това начинание. Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи размера на инвестициите, налични за възстановяването на Украйна. Замразените европейски средства ще бъдат размразени. Останалата част от замразените руски средства ще бъде инвестирана в отделен американско-руски инвестиционен инструмент, който ще реализира съвместни проекти в специфични области. Този фонд ще бъде насочен към укрепване на отношенията и увеличаване на общите интереси, за да се създаде силен стимул за предотвратяване на връщане към конфликт.

15. Ще бъде създадена съвместна американско-руска работна група по въпросите на сигурността, която да насърчава и осигурява спазването на всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще затвърди със закон политиката си на ненападение спрямо Европа и Украйна.

17. Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат срока на действие на договорите за неразпространение и контрол върху ядрените оръжия, включително договора СТАРТ I.

Забележка: Новият СТАРТ, последният голям договор за контрол на въоръженията между САЩ и Русия, изтича през февруари.

18. Украйна се съгласява да бъде неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

19. Запорожката атомна електроцентрала ще бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия ще бъде разпределена поравно между Русия и Украйна — 50:50.

20. И двете страни се задължават да прилагат образователни програми в училищата и обществото, насочени към насърчаване на разбирателството и толерантността към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:

Украйна ще приеме правилата на ЕС относно религиозната толерантност и защитата на езиковите малцинства.

И двете страни ще се споразумеят да премахнат всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование. (Забележка: Подобни идеи бяха включени в мирния план на Тръмп за Израел и Палестина от 2020 г.).

Всяка нацистка идеология и дейности трябва да бъдат отхвърлени и забранени.

21. Територии:

Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от Съединените щати.

Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на съприкосновение, което ще означава фактическо признаване по линията на съприкосновение.

Русия ще се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона.

Украинските сили ще се изтеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента, и тази зона за изтегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да навлизат в тази демилитаризирана зона.

22. След постигане на съгласие относно бъдещите териториални договорености, както Руската федерация, така и Украйна се задължават да не променят тези договорености със сила. Гаранции за сигурност няма да се прилагат в случай на нарушение на този ангажимент.

23. Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на нерешени въпроси:

Всички останали затворници и тела ще бъдат разменени на принципа „всички за всички“.

Всички задържани цивилни лица и заложници ще бъдат върнати, включително деца.

Ще бъде въведена програма за събиране на семейства.

Ще бъдат взети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта.

25. Украйна ще проведе избори след 100 дни.

26. Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и се съгласяват да не предявяват никакви искове или да разглеждат оплаквания в бъдеще.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвета за мир, оглавяван от президента Доналд Дж. Тръмп. За нарушения ще бъдат налагани санкции.

Забележка: Това е същата обща структура, която Тръмп предложи за управление на мирното споразумение за Газа.

28. След като всички страни се споразумеят за този меморандум, прекратяването на огъня ще влезе в сила веднага след като двете страни се оттеглят към договорените точки, за да започнат прилагането на споразумението.

Тръмп заяви в радиоинтервю, че според него четвъртък (27 ноември) е добър краен срок за Украйна да приеме предложението.