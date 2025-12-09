П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново разтърси световната сцена – този път с безмилостна атака към европейските лидери. В интервю за Politico той нарече Европа „разпадаща се“ и управлявана от „слаби хора“, обсебени от политическа коректност.

Тръмп обвини традиционните съюзници на Вашингтон, че не могат да спрат мигрантския поток, нито да намерят изход от войната между Русия и Украйна. И отиде още по-далеч – заяви, че е готов да подкрепя европейски кандидати, които са в унисон с неговото виждане за „силна Европа“.

„Мисля, че са слаби“, отсече Тръмп за европейските лидери. „Не знаят какво да правят. Европа е загубена.“

Тези думи предвещават най-дълбокия разрив между САЩ и ключови европейски държави като Франция и Германия, чиито отношения с администрацията на Тръмп и без това са обтегнати.

Американският президент директно наруши неписаните дипломатически правила, като открито заяви, че ще се намесва в европейската политика: „Бих ги подкрепил. Подкрепял съм и хора, които много европейци не харесват – като Виктор Орбан.“

Тръмп нарече унгарския премиер „пример за силно лидерство“ заради строгия му граничен контрол.

Фокусът му остана върху войната в Украйна. Той разкри, че е подготвил „нов мирен план“, който „някои украински служители харесват“, но президентът Зеленски още не бил прегледал. „Би било хубаво да го прочете“, подхвърли Тръмп.

Докато Зеленски настоява, че няма да отстъпи украинска територия на Русия, Тръмп обвини европейските лидери в празни приказки: „Говорят, но не произвеждат резултати. Войната си върви.“

В допълнителен удар срещу Зеленски – отслабен от корупционни скандали у дома – Тръмп настоя Украйна да проведе нови избори.

„Говорят за демокрация, но без избори няма демокрация“, каза той.