Е вропейската комисия съобщи, че включва Русия в списъка на държавите със стратегически недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, предава БТА.

През юли ЕК прие решение до края на годината да прецени кои държави извън списъка може да бъдат добавени. Комисията е направила техническа оценка, включително на основата на информация от открити източници, от службите на държавите в ЕС и Европейската служба за външна дейност. Заключението е, че Русия отговаря на изискванията за определяне като високорискова държава.

Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка с високорискови юрисдикции със стратегически недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, се посочва в съобщението. Субектите от ЕС, обхванати от законодателството за борба с прането на пари, са длъжни да прилагат повишена бдителност при транзакции, включващи тези юрисдикции, добавя ЕК.

Днешното решение на комисията ще влезе в сила, ако няма възражения от Европейския парламент и Съвета на ЕС в срок до два месеца.

По-рано днес комисията предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.