Ф илмът „Дяволски игри“, зад който стоят български екип и чуждестранни звезди като Мики Рурк, триумфира на 13-ия фестивал Indian Cine festival в Мумбай

Фентъзи трилърът спечели две международни награди, информират от екипа.

Лентата получи най-голямото отличие – за най-добър филм, а продуцентът Деси Тенекеджиева – наградата за най-добра актриса в поддържаща роля.

Тенекеджиева и изпълнителят на главната мъжка роля – Димитър Николов, изпратиха благодарствено видео към журито на фестивала. Те нямаха възможност да присъстват на живо в Мумбай на награждаването, защото по същото време са на Фестивала на българското кино в Рим, където филмът имаше прожекция в Дома на киното.

Екипът на филма се готви за пътуване и до Ню Йорк, където лентата е в официалната селекция и на Chelsea Film Festival. Премиерата в Ню Йорк е на 18 октомври.

Източник: БТА