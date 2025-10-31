Б или Айлиш не просто пее — тя говори това, което другите не смятат за удобно да кажат!

На престижна церемония в Ню Йорк 23-годишната суперзвезда директно посочи милиардерите в залата и им каза в очите:

„Ако сте милиардери, защо сте милиардери? Дарявайте парите си!“

В публиката – Марк Зукърбърг, Хейли Бийбър, Джордж Лукас, Бен Стилър, Карли Клос и още куп богаташи. Въздухът? Напрегнат. Настроението? Кипящо.

Но Били не просто говори. Тя действа.

Дарени: 11,5 МИЛИОНА ДОЛАРА

Парите отиват за борба с климатичната криза, подкрепа на хора в нужда и екологични инициативи.

Суперзвездата е в края на турне с 106 разпродадени концерта и рекордни продажби, но вместо да трупа, тя връща.