С ериалът „След зимата“ се завръща с третия сезон.

В главната роля отново скача Катаржина Вайда, а към актьорския състав се присъединяват Пьотр Троян, Марта Маликовска, Карол Джюба и Войчех Блах.

Действието се развива една година след събитията от втори сезон. Новите епизоди проследяват напрегнато разследване в Шчечин, където полицията разкрива канал за трафик на фентанил. Наркотикът бързо достига до местните училища, а всички следи сочат бизнесмена Давид Новак (Войчех Блах) като основен заподозрян. Междувременно Марек Лански (Никодем Розбицки) се завръща в Шчечин, този път с връзки в престъпния свят.

Трети сезон на „След зимата“ вече дебютира в стрийминг платформата HBO Max, а по един нов епизод ще бъде наличен всеки петък до финала на 21 ноември.