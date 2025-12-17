Л идерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски представи „Музей на сглобката“ – снимки и законопроекти за съвместната работа на партията с ПП-ДБ.

Пеевски заяви пред журналисти, че за разлика от формацията на Асен Василев и Кирил Петков, той не отрича сглобката.

„Ние не се отричаме от законопроектите и промените в Конституцята, а напротив – гордеем се с тях“, отсече той.

Лидерът на ДПС-Ново начало показа още смс-и и картонени фигури на Петков, Василев и Христо Иванов, сложени на диванче с чаша турско кафе пред тях.

„Това, което се случва, минава всякакви граници – да подменяме историята, че не сме управлявали заедно. И то защо? Защото сега не управляваме заедно. Тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС“, категоричен е Пеевски.

Той призова хората да не се подвеждат и да избират нови лица.