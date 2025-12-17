Ц СКА преговаря с Фарул Констанца, воден от Янис Зику. Легендарният Георге Хаджи е акционер в клуба. Според информация на румънското издание ProSport, „армейците“ се опитват да си осигурят услугите на 25-годишния нападател Александру Ишфан, но сделката е възпрепятствана от специфична клауза в договора на футболиста.

Българският клуб е отправил конкретна оферта на стойност 450 000 евро. Въпреки че сумата не е малка Джика Хаджи не е склонен да я приеме. Причината е, че при евентуален трансфер Фарул ще получи едва половината от парите – 225 000 евро.

Това е така, защото при привличането на Ишфан със свободен трансфер от Университатя Крайова през лятото, Хаджи се е съгласил да отстъпи 50 процента от сумата при бъдеща продажба на играча на бившия му клуб.

Преговорите между ЦСКА и Фарул не са приключили и ще продължат през зимния трансферен прозорец.