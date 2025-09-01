Г рупата Foreigner ще отпразнува 50 години на сцена в София.

Датата е 30 юни 2026 година, а мястото - зала „Арена 8888 София“.

Гостуването у нас е част от прощално юбилейно турне на музикантите и може да се окаже последното в славната им история, коментират организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

„Но тази група, минала през бури, болезнени загуби и битки със съдбата, продължава да излиза пред препълнени арени по цял свят и да пее химни, които знаем наизуст“, допълват от СМЕ.

Днес групата е с над 80 милиона продадени албума, един милиард стрийма само за един хит – I Want To Know What Love Is – повече от The Who, Pink Floyd, Боб Дилън, пише БТА.

През 2024 г. групата е приета в Rock & Roll Hall of Fame. Има девет хита в Топ 10 – повече от Journey и Aerosmith, 16 парчета в Топ 30. Албумът „4” държи рекорда на Atlantic Records за най-дълго време на №1 в Billboard. Waiting For A Girl Like You пък е рекордните 14 седмици в топ чарта на Billboard.