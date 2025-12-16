И ззеха над 400 000 евро и множество ценности при специализирана операция на НСлС, ГДНП и ДАНС. Акцията под надзора на Софийска градска прокуратура е проведена по линия на организирана престъпност за изпиране на пари, посочват от пресцентъра на държавното обвинение, предава NOVA.

Операцията е проведена на 16 декември на територията на София. Извършени са претърсвания и изземвания от 8 апартамента и търговски обекти. Иззети са редица веществени доказателства – мобилни устройства, множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро, съобщават от прокуратурата.

Предмет на разследване е дейността на организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик и търговия с наркотици.