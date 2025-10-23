С илви Вартан, грандамата на френската музика, пристигна в България с думите „Толкова е хубаво да бъда отново тук". Една от иконите на френската музика и най-ярката световна звезда с български корени е специален гост на кино-литературния фестивал „Синелибри“.

Зрителите ще имат възможност за две срещи със Силви Вартан – на 25 октомври, на премиерата на „Силви Вартан. От любов“, и на 26 октомври – на премиерата на „Мама и чудото на живота“. И двете събития са в кино „Люмиер“, предаде БТА.

Утре, 24 октомври, тя ще присъства на закриващата церемония на „Синелибри“ и лично ще връчи почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна звезда – Агнешка Холанд.

Силви Вартан е родена 15 август 1944 г. в село Искрец, Софийска област, но на 7-годишна възраст се установява със семейството си във Франция. В продължение на няколко години учи интензивно френски език и, едва 17-годишна записва първата си песен със съдействието на своя брат, музикалния продуцент Еди Вартан. Така започва нейната дългогодишна кариера на музикалната рок, поп и джаз сцена, съпроводена с турнета в цял свят и участия в киното и театъра. Името ѝ се свързва най-често със стила „йе-йе“. Заедно с Джони Холидей, с когото са съпрузи в продължение на 15 години и родители на един син, се превръщат в „златната двойка“ на Франция и постигат успех. Самият Шарл Азнавур подарява на Силви песента La plus belle pour aller danser, пожънала популярност и в България. При изявите си на родна земя легендарната изпълнителка никога не пропуска да изпее и песента La Maritza, която има автобиографичен мотив – засяга болезнената тема за емиграцията и носталгията по родната земя. Има две книги, издадени на български език – „Мама…“ и „Дума по дума“, припомнят от екипа на фестивала.