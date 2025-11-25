Х оливудската легенда Деми Мур даде ексклузивно интервю за Станислава Айви по повод втория сезон на сериала Landman, в който звездата влиза в ролята на Ками Милър – съпруга на влиятелен нефтен магнат от Западен Тексас, предава NOVA.

Актрисата, която наскоро навърши 62 години, демонстрира форма и увереност, които опровергават клишето, че е „подходяща само за леки блокбъстър роли“ – коментар, който самата тя сподели, че е чувала в миналото.

Говорейки за новия сезон на Landman, Мур подчерта дълбочината на своя персонаж: „Винаги се опитвам да търся неща, които ме предизвикват. Имаше толкова много, в което да се потопя“.

Тя разказва, че работата по образа на жена, загубила съпруга си и принудена да навлезе в суровия свят на нефтената индустрия, е била предизвикателна: „Мисля, че създаването на персонаж, който се бори с подобно ниво на скръб, макар и супер некомфортно, беше наистина вълнуващо“.

Една от ключовите задачи пред Мур е било усвояването на автентичен западно-тексаски говор: „Хареса ми възможността наистина да вляза в кожата на някой от Западен Тексас – с този акцент, в тази среда“.

Актрисата признава, че Ками е много далеч от нея като темперамент: „Тя е бляскава и грациозна, много различна от мен, но това беше изключително забавно“.

Образът на Ками Милър е многопластов и уязвим – нещо, което силно е привлякло Мур: „Много ми хареса емоционално, че не е перфектна. Тя е като риба извън вода, не е експерт в този бизнес и неохотно трябва да влезе в роля, която е предполагала, че един ден ще ѝ се падне“.

Мур смята, че успехът на Landman не се дължи само на света на каубоите и нефтените платформи: „Определено е вълнуващо да видиш света на Тексас и истинските подробности около нефтените платформи. Но най-вече е това, че е свързано с ежедневието на всеки от нас“.

Тя обяснява, че зрителите лесно разпознават себе си в персонажите: „Или се разпознаваш в някого, или познаваш такъв човек. Всички имаме някакъв опит с малко нефункционални семейни отношения“.

Актрисата изказва силно възхищение към създателя на сериала, Тейлър Шеридан: „Той има способността да направи гласовете на всеки от героите много уникални и индивидуални“.

По време на интервюто се появява и най-новият любимец на Деми – миниатюрното чихуахуа Пилаф, което актрисата носи навсякъде със себе си: „Да, и тя е тук“, – казва Мур през смях, докато гали кученцето.

Така легендарната Деми Мур продължава да обогатява филмографията си с едни от най-силните си роли от десетилетия насам, включително Веществото, което Айви определя като свой любим филм за миналата година.