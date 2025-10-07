И нстаграм влиза в света на наградите със свой собствен блясък – Instagram Rings, нова програма, която ще отличава най-креативните потребители на платформата.

От над 3 милиарда активни акаунта, само 25 души ще получат престижното отличие – истински златен пръстен, изработен от дизайнера Грейс Уелс Бонър, и уникален дигитален ореол около профила си. Победителите ще могат дори да персонализират цветовете на профилите си – нещо, което досега никой друг не е можел да прави.

„Дойде време да наградим хората, които поемат творчески рискове и вдъхновяват останалите“, казва шефът на модните партньорства на Instagram Ева Чен, която е сред създателите на проекта.

В журито влизат и някои от най-големите имена в шоубизнеса – режисьорът Спайк Лий, дизайнерът Марк Джейкъбс, грим артистът Пат Макграт, актрисата Яра Шахиди и дори художникът KAWS.

Програмата е описвана като „Оскарите на социалните мрежи“ – награда за хората, които са „културни катализатори“ и променят начина, по който светът се изразява онлайн.

Победителите ще бъдат показани в специална златна рубрика вътре в приложението, а сторитата им ще блестят с луксозен златен пръстен, вместо с обичайните цветове.

От Meta се надяват Rings да стане традиция, подобно на „Оскарите“ и „Грами“. „Това е само началото“, казва Чен. „Всяка година ще вдигаме нивото и ще празнуваме креативността, която прави Инстаграм толкова жив.“