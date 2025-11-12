Е ма Стоун е най-красивата жена в света, според ново проучване, използващо гръцкото златно сечение на красотата.

Носителката на „Оскар“ е установена с 94,72% точност спрямо Златното сечение, което измерва физическото съвършенство.

Ема Стоун беше явният победител, когато всички елементи на лицето бяха измерени за физическо съвършенство“, обясни д-р Джулиан Де Силва , който ръководи Центъра за напреднала лицева козметична и пластична хирургия в Лондон, пише Daily Mail.

Тя постигна най-високи оценки за веждите си (94,2%) и високи оценки във всички останали категории. Тя има почти перфектна челюст с резултат от 97 процента и красиво пропорционирани устни с 95,6 процента. „Тя се класира на първо място заради постоянното си превъзходство във всички елементи на Златното сечение“, обясни експертът,

Други звезди с научно красиви лица са Зендая, Бионсе и Марго Роби, според проучването.

За да разбере кои жени са най-красивите, д-р Де Силва използва компютъризирани техники за картографиране на лицето, базирани на Златното сечение. Тези чисто нови техники за компютърно картографиране ни позволяват да разрешим някои от мистериите на това какво прави някого физически красив, а технологията е полезна при планирането на операциите на пациентите“, обясни той.

10-те най-красиви жени в света са:

Ема Стоун – 94,72%

Зендая – 94,37%

Фрида Пинто – 94,34%

Ванеса Кърби – 94,31%

Джена Ортега – 93,91%

Оливия Родриго – 93,71%

Марго Роби – 93,43%

Айшвария Рай Бачан – 93,41%

Танг Вей – 93,08%

Бионсе – 92,4%