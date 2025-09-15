Б слясък, сълзи и шокиращи победи белязаха 77-ите награди „Еми“, раздадени в неделя вечер в Лос Анджелис. Хитовата продукция „Adolescence“ отвя конкуренцията с цели шест статуетки, включително за най-добър лимитиран или антологичен сериал.

15-годишният Оуен Купър влезе в историята като най-младия мъж, печелил някога актьорски „Еми“, след като грабна наградата за поддържаща роля.

Оуен Купър

Звездата и продуцент на сериала Стивън Греъм отнесе цели три отличия, включително за най-добър актьор и най-добро писане заедно с Джак Торн. Режисьорът Филип Барантини прибра приза за най-добра режисура.

Сет Роген се оказа кралят на комедията със своя сериал „The Studio“, който грабна четири „Еми“ – сред тях за най-добър комедиен сериал, най-добър актьор, режисура и писане.

Драмата „The Pitt“ също не остана по-назад с три статуетки. Ноа Уайли бе избран за най-добър актьор в драматичен сериал, а изненадващо Катрин ЛаНаса спечели поддържаща актриса, побеждавайки четири звезди от „The White Lotus“.

Историческа победа постигна и Трамел Тилман, който стана първият чернокож актьор, отличен като най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал за ролята си в „Severance“. Неговата колежка Брит Лоуър прибра отличието за най-добра актриса в драматичен сериал.

В комедийните категории легендата Жан Смарт отново триумфира за ролята си в „Hacks“, а Хана Ейнбайндър спечели за поддържаща актриса. При лимитираните сериали Кристин Милиоти отнесе наградата за най-добра актриса за „The Penguin“.

Шоуто бе белязано от големи емоции, когато „The Late Show With Stephen Colbert“ спечели за най-добро токшоу само два месеца след като CBS обяви отмяната му. Публиката избухна в скандирания „Stephen! Stephen!“, а Колбер и екипът му получиха бурни овации на крака.

Сензациите не спряха дотук – Джеф Хилър от „Somebody Somewhere“ изненада всички, побеждавайки Харисън Форд, номиниран за първия си „Еми“, в категорията поддържащ актьор в комедиен сериал.

В други категории:

„The Traitors“ стана най-добро риалити състезание.

„Last Week Tonight With John Oliver“ отнесе две награди, изпреварвайки „SNL“ за най-добро писане за вариететен сериал и най-добър сценарен вариететен сериал.

SNL50: The Anniversary Special все пак защити честта на шоуто с победа за най-добро вариететно специално предаване (на живо).

Адам Рандал спечели за режисура на драматичен сериал („Slow Horses“), а Дан Гилрой бе отличен за писането на „Andor“.

Водещият Нейт Баргатце държа публиката в добро настроение, а звездните презентатори – сред тях Стивън Колбер, Дженифър Ортега, Катрин Зита-Джоунс и дуото от „Gilmore Girls“, Лорън Греъм и Алексис Бледел – донесоха носталгия и блясък.

Церемонията отдаде почит на загиналия актьор Малкълм-Джамал Уорнър, като Фелисия Рашад откри In Memoriam сегмента с емоционален трибют. Тед Дансън и Мери Стийнбъргън приеха Хуманитарната награда „Боб Хоуп“, а шоуто успя да събере 350 000 долара за клуба на момчетата и момичетата.

Еми 2025 ще се помни като вечер на изненади, рекорди и сълзи от радост – истински празник за телевизията.

Ето списък с победителите в ключовите категории на 77-те награди „Еми“

„Юношество“ спечели наградата за най-добър минисериал, докато „Спешни случаи в Питсбърг“ и „Студиото“ спечелиха съответно за най-добра драма и най-добра комедия.

Най- добър драматичен сериал: „Спешни случаи в Питсбърг“

Най- добър комедийен сериал: "Студиото"

Най- добър лимитиран сериал: "Юношество"

Най- добър главен актьор в драматичен сериал: Ноа Уайли, „Спешни случаи в Питсбърг“

Най- добра главна актриса в драматичен сериал: Брит Лоуър, "Разделение"

Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал: Трамел Тилман, "Разделение"

Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал: Катрин Ланаса, „Спешни случаи в Питсбърг“

Най-добър главен актьор в комедиен сериал: Сет Роугън, "Студиото"

Най-добра главна актриса в комедиен сериал: Джийн Смарт, "Хитринки"

Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал: Джеф Хилър, "Някой, някъде"

Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал: Хана Айнбиндер, "Хитринки"

Най-добър главен актьор, лимитиран сериал или филм: Стивън Греъм, "Юношество"

Най-добра главна актриса, лимитиран сериал или филм: Кристин Милиоти, „Пингвинът“

Най-добър поддържащ актьор, мини сериал или филм: Оуен Купър, „Юношество“

Най-добра поддържаща актриса, мини сериал или филм: Ерин Дохърти, „Юношество“.