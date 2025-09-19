П редстои дългоочакваната премиера на „Дракула“, в която Койна Русева влиза в главната роля.

За първи път в България митът за вампира ще оживее в женска кожа, на сцената в Драматичен театър „Никола Вапцаров“ - Благоевград.

Архетип

Обичаната българска актриса Койна Русева е доказвала неведнъж или два пъти, че може да влезе в ролята на какви ли не персонажи и в какви ли не жанрове – комедия, драма, психологизъм, и то от сцената до телевизионния и киноекрана. Дракула, базиран на реалния Влад III Цепеш – владетел на Влахия от 15-и век, се е превърнал в символ и архетип на страх, сила и страст. Както казва младият актьор Матей Минчев, който играе ролята на морски капитан и санитар: „Дракула е различен за всеки човек, но все има в себе си един дракул“. Режисьор на спектакъла е Стайко Мурджев, сценографията и костюмите са поверени на Никола Налбантов, а музиката ще бъде дело на Петър Дундаков. Освен Русева и Минчев в „Дракула“ участват Ненчо Костов (гост), Александър Кендеров, Жанет Керанова, Катя Иванова, Мина Каукова (гост), Недиляна Павлик, Пепа Манева, Теодор Каракачанов.

Обсесия

Романът в жанра готически ужас на Брам Стоукър вдъхновява изключително много света на изкуството – литература, кино, театър, а дори и музика. През 1922 г. се появява култовият филм „Носферату“, вдъхновен от романа, а през 1931 г. Бела Лугоши завинаги оставя белега си в колективното въображение като най-запомнящия се Дракула на големия екран. Оттогава насам вампирът се е превъплъщавал в десетки версии – ужасяващи, романтични, комични или модерни. Обсесията продължава и до ден днешен, като последната Коледа излезе римейкът на „Носферату“ с участието на Бил Скарсгард, а през юли тази година излезе филмът „Дракула: Любовна приказка“ на легендарния френски режисьор Люк Бесон. Остава да видим и най-новото попълнение на Койна Русева, което зрителите очакват с нетърпение.

Александър Пашов