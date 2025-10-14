Л егенди на Челси ще си мажат лицата с БГ крем с розово масло в него. Марсел Десаи, Клод Макелеле и Роберто ди Матео получиха и балсам за устни пак с нашата дамасцена.

Даровете им бяха връчени от финансиста и футболен пътешественик Кирил Евтимов. „Всички те демонстрираха огромно уважение към България, заяви той пред „Телеграф“. Даровете са от Министерството на туризма и са били връчени на играчите след благотворителния двубой между легендите на Челси и Ливърпул, игран в събота. Мачът завърши с победа на мърсисайдци, които надделяха с 1:0 на "Стамфорд Бридж" чрез гол на Раян Бабел.

Гостът

Кирил Евтимов, който бил специален гост за мача, успя да изненада Десаи, Макелеле и Ди Матео с подаръци и сувенири от България. “И тримата имат прекрасно мнение за България и позираха с подаръците. Вътре имаше и шоколади“, допълни той. Световният шампион Марсел Десаи веднага разпознал финансистът, тъй като и преди са се виждали на големи мачове. “Сега подарих на легендарния французин и бутилка българско вино. Ди Матео пък изпрати специални поздрави на бившия ни национал Петър Александров, от когото таи приятни спомени от съвместния им престой в швейцарския тим „Арау“, сподели Евтимов.

Парти

По време на афтър партито след мача Евтимов се видял и с Диего Коща, който, разбирайки, че има българин насреща си, веднага е попитал за Стоичков и Владо Манчев. Именно Камата даде път на младия тогава Коща, докато беше треньор на Селта, а Манчев му бе съотборник.

Нашенецът засякъл и Селестин Бабаяро, който игра срещу България в двубоя от Световното във Франция през 1998 г. Тогава Нигерия ни би с 1:0. Направилият кариера в Челси и Нюкасъл бранител останал шокиран, след като Евтимов му казал, че оттогава националният ни отбор не се е класирал на друго световно първенство. „Ти се шегуваш с мен, нали“, попитал Бабаяро.