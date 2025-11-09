В незапен обяд с дъщерята на цар Симеон Втори – княгиня Калина Българска, дни преди конкурса „Бизнесдама на годината“ хвърли в недоумение обществото.

Организаторът на събитието, лорд Евгени Минчев, първоначално обяви доц. Наталия Киселова за почетен патрон на конкурса, но дни след напускането й на парламента и след обяда с княгиня Калина той оповести, че именно аристократката ще връчи най-голямата награда в конкурса и ще произнесе встъпителната реч.

Шевица

Според запознати лорд Минчев и княгиня Калина са обядвали в хотел „София Балкан Палас“, където на 14 ноември ще се проведе конкурсът „Бизнесдама на годината“, а на масата са присъствали още бизнесдамата Тася Тасова и Китин Муньос - съпругът на Калина. Аристократичната двойка са кумове на Тасова и неразделни приятели. Вещите в модата веднага са разкрили, че княгинята е била облечена в цветовете на българското знаме, както следва - бял тюрбан, зелена блуза и червени чорапи с българска шевица.

Гости

Номинираните за награда в най-престижния конкурс за заети жени са 11, а председател на събитието е бизнесдамата и международно признат одитор Светла Евтимова. Сред номинираните за Бизнесдама на годината 2025 са Юлия Кастелли, Пламена Динчева, Петя Кръстева, Адриана Василева и др. Като почетен гост и легенда в поканите са обявени още Мими Николова, Богдана Карадочева, Иван и Андрей. Доц. Киселова също е поканена и ще й бъдат поднесени благодарности от името на организаторите. Евгени и Калина са разговаряли за княз Симеон Български, който тези дни отпътува за Китай.