Щ ерката на Коцето показа гаджето за сефте!
Марана, която наскоро дебютира на родната попфолк сцена, изненада последователите си като за първи път сподели общи снимки с приятеля си в TikTok, придружени от обяснението - "I love you ".
Независимо, че споделя кадрите, тя все пак запазва самоличността на момчето в тайна. Явно Мариана предпочита да запази романтиката далеч от светлините на прожекторите, поне за момента.
От коментар под снимките, гласящ „Love you “, оставен от момче с потребителско име @_99m_99m, можем да отсъдим, че най-вероятно именно това е мистериозната тръпка на Мариана.
От малкото постове в профила му става ясно, че се занимава с футбол, играейки за аматьорски местен отдбор.
