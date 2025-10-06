П опулярна корейска актриса и инфлуенсър е била брутално убита от свой обсебен фен, който е оставил тялото ѝ в куфар в планината само 30 минути след нейно предаване на живо в социалните мрежи.

Юн Джи А, за която се съобщава, че е на 25 години, е била брутално нападната и удушена до смърт на 11 септември, преди тялото ѝ да бъде намерено изоставено в Муджу, провинция Северен Чола, предава Daily Mail.

Разследващите смятат, че тя е починала само 30 минути след края на последното си предаване на живо. Тя е снимала на остров Йонгджонг, Инчон, на около три часа път с кола от мястото, където е било открито тялото ѝ.

Това накара властите да подозират, че интернет личността, която имаше над 300 000 последователи само в TikTok , може да се е сблъскала с опасност почти веднага след края на предаването на живо.

A 25 Year Old Korean Influencer Murdered, Man In His 50s Who Donated To Her Suspected Of Her Murderhttps://t.co/6NO3TK1TGM — Jazmine Media (@Jazminemedia) October 5, 2025

Според местни съобщения, заподозреният в убийството, което шокира Южна Корея, е мъж на около 50 години, идентифициран само с фамилията Чой.

Според съобщенията, Чой твърдял, че е изпълнителен директор на ИТ компания, разположена в Южна Корея, и се е обърнал към инфлуенсърката под претекст за бизнес партньорство, обещавайки да увеличи броя на последователите ѝ.

Смята се, че мъжът е добре познат във видео платформите и си е спечелил титлата „заможен ВИП“ под прякора си „Черната котка“, съобщава медийният канал Soap Central .

Според местните медии, платформата, където Джи A е провеждала своите предавания на живо, е използвала система за класиране на потребителите си, базирана на нивото им на парична подкрепа за създателите.

Корейският развлекателен сайт Kbizoom твърди, че Джи A е искала да прекрати бизнес договора си с Чой преди инцидента.

Само ден преди смъртта на жертвата, Чой е видян на записи от охранителни камери да коленичи и да се моли пред нея, сякаш молейки за нещо.

Разследващите сега подозират, че прекомерната му финансова ангажираност и личните му обстоятелства са довели до престъплението, като има твърдения, че Чой може да е бил изправен пред огромни дългове.