Обзаведоха Алла Пугачова с вила в затворен комплекс край София и по-специално във Владая.

Примата на естрадната песен е спрягана, че си е купила дом във все още строящ се комплекс с ограничен достъп. Там цените започват от близо 500 000 евро за имот и вървят нагоре. Засега обаче няма никакво потвърждение дали това са само слухове или в тях има нещо вярно.

Мъжът на Алла Пугачова в София за 249 лв., говори срещу Путин и системата

След като Максим Галкин, мъжът на певицата, бе обявен в Русия за чуждестранен агент заради изказвания срещу войната в Украйна, Пугачова го подкрепи и напусна луксозното си имение в московското село Гряз, известно като Замъка. Тя от години обаче купува имоти в чужбина и затова има някаква вероятност да се е обзавела и с такъв край София.

Небостъргач

Съвсем официално бе обявено, че Алла Пугачова е купила един от най-луксозните имоти в цялото Средиземноморие, в кипърския град Лимасол. Той се намира в небостъргач на брега на морето, известен с името „Един Лимасол“ (One Limassol). Руските медии обявиха, че дала цели 100 млн. евро за този суперлуксозен апартамент, после обаче се оказа, че без да искат или пък може би нарочно, отнякъде са сложили една нула отзад. В кипърските и други европейски медии се появи силно редуцираната цена – 10 млн. евро. Руснаците обаче си твърдят, че тяхната прима е дала с една нула повече.

ЕТО ГО най-скъпия имот у нас!

Миналата година Пугачова и Галкин се нанесоха в него заедно с децата си близнаци. Небостъргачът се издига на 170 метра, има 38 етажа. Той е най-високият на първа линия на морето в цяла Европа. Семейството има кипърски паспорти, което им дава право без визи да влизат в повечето страни на света. Апартаментът на Пугачова е купен още преди седем години, когато небостъргачът е бил в строеж. Той разполага със собствен частен паркинг и асансьор, отделен от другите. Има няколко просторни тераси, като най-малката е 30 квадратни метра. Пентхаусът на Алла Пугачова заема цели три етажа, които са в горната част на небостъргача. Дори баните имат просторни прозорци, като всеки един гледа към морето. Басейнът обаче е един за пентхауса (у нас се налага и терминът тризонет). Отделно самият небостъргач има и общ голям басейн за собствениците. В апартамента има фитнес, такъв, но с огромни размери и с инструктори, има и в самия блок отдолу.

Латвия

Освен това Алла Пугачова има апартамент в Латвия. Но тя почти не го ползва. Затова пък през последните години, след като й откриха проблеми със сърдечносъдовата система, тя наема в Юрмала просторна вила с огромен двор. И всяко лято прекарва там, защото в Кипър става прекалено горещо, а в латвийския курорт по това време е прекрасно и лечебно за хора с нейните проблеми.

Галкин и Пугачова имат имот и край Тел Авив. След като избягаха от Русия, те се преместиха да живеят в Израел, но там ситуацията стана доста напечена покрай атаките на Хизбула и после отидоха в Кипър.

САЩ

Преди двадесет години Алла Пугачева купува и апартамент в Маями, който е стотина квадратни метра в 28-етажен небостъргач в курорта Сън айлъндс (Слънчеви острови), за 650 000 долара. Певицата съвсем скоро след това, само година и половина, продава апартамента за 1 милион долара. След това тя купува апартамент в Маями от 285 квадратни метра в луксозния жилищен комплекс „Маджестин тауър“ и го подарява на дъщеря си Кристина Орбакайте. Апартаментът е оценен на 3 милиона долара. След това баба Алла купува апартамент в Ню Йорк за внука си Никита Пресняков в луксозен небостъргач на улица „Мъри“ в Манхатън.

ОПИТА СИ КЪСМЕТА: Алла Пугачова пробвала да изнесе антики за милиони от Русия!

Пугачова има и американски паспорт заедно с цялото си семейство и според руски медии Галкин обичал да се изказва, че като нищо ще се пренесат да живеят в Щатите.

Москва

В Русия Пугачова притежава луксозен имот, въпросния Замъка в Гряз. Той е със застроена площ от 2467 квадратни метра и с два хектара градина около него. Наистина прилича на замък. Семейството се опитва да вземе добра цена, но тя все повече пада и засега плащат само данъци и комунални разходи за имението, без да могат да го продадат.

Семейството има и няколко апартамента в центъра на Москва.

Георги П. Димитров