Н ов филм за легендарния Ози Озбърн ще излезе на екран.

Става въпрос документалната лента Ozzy: No Escape from Now, проследяваща последните години от живота на музиканта.

Филмът ще се разпише с премиера в стрийминг платформата Paramount+ и показва борбата му с болестта на Паркинсон и прощалния концерт на "Вила парк", като включва също кадри зад кулисите от самото събитие.

Изпълнителният продуцент Фил Александър сподели, че филмът е „изследване на устойчивостта“, което е дало възможност на Озбърн да изрази къде се намира емоционално и физически и как се чувства. Той добави, че семейството на звездата е изиграло ключова роля, като целта е била да се документира и тяхното участие, за да могат самите те да видят през какво са преминали.

Двучасовият филм включва интервюта със съпругата му Шарън и децата им – Ейми, Кели и Джак Озбърн.

Припомняме, че Озбърн почина през юли на 76-годишна възраст, само няколко седмици след прощалното шоу на "Блек сабат".

Източник: БТА