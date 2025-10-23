С ветлана Василева отново разбуни духовете в социалните мрежи! Сексапилната блондинка, която съвсем наскоро финализира развода си с Християн Гущеров, явно не губи време и вече е обект на нови слухове.

Василева даде възможност на феновете си да й задават въпроси в Инстаграм, а този, който заинтригува най-много почитателите й е: „Видях те в Кашмир с мъж :)“. А вместо да отрече или потвърди, Светлана хвърли загадъчен коментар:

„Е, важното е, че не съм сама с мислите си!“, придружен от намигващи емотикони.

Думите ѝ веднага предизвикаха реакция. Феновете се чудят дали красавицата вече има нова тръпка, или просто се забавлява с вниманието, което получава.

На стори към отговора тя позира отпусната и усмихната в удобен фотьойл – видимо в страхотно настроение.

След раздялата с Гущеров, Светлана запази мълчание за личния си живот, но с този пост сякаш загатна, че в живота ѝ може би се е появил някой нов.

Дали това е просто закачка към последователите ѝ или истински намек за нова любов – предстои да разберем.