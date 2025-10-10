Ч овека глас Красимир Аврамов покани официално Кичка Бодурова да участва в неговия концерт в НДК на 29 ноември в зала 1 на НДК, след като разбра как драматично е приела новината, че са дали залата на него вместо на нея.

Тя пък разкри, че е получила писмо от шефката на Двореца Андриана Петкова, след като е изляла тъгата си в социалните мрежи, че няма да празнува 70-годишния си юбилей с феновете си.

„Прочетох какво е споделила легендарната Кичка Бодурова. От думите й разбрах за тъгата и разочарованието й от факта, че на 29 ноември зала номер едно в НДК е заета и тя не може да направи юбилейния си концерт там. 29 ноември е рождената й дата, на 29 ноември е моят концерт в зала номер едно в НДК "Вдъхновението Попопера". Вече ми изпратиха “скандални“ заглавия, които ни противопоставят с голямата певица, което обаче е пълен абсурд. Госпожа Бодурова беше първият човек, който ми подаде ръка в Лос Анджелис! Тя ми направи първия подарък за първия ми рожден ден в Америка. Тя ми намери първата работа в Страната на неограничените възможности. Тя е човек, към когото изпитвам дълбоко уважение и искрена благодарност. Най-официално и от сърце каня госпожа Кичка Бодурова в НДК на 29 ноември, за да отпразнуваме заедно тази важна дата – нейния юбилей! За мен ще бъде чест да ѝ върна жеста. Ще бъда щастлив да бъде мой гост на сцената. Нека превърнем този "скандал" в красив празник на музиката и приятелството“, заяви Аврамов.

„Бих искала да бъда правилно разбрана. Аз не съм човек с претенции. Тези, които ме познават добре, знаят колко здраво стъпвам на земята. И около мен няма звезден прах. Но животът ме научи да се боря за правата си и да разчитам само на себе си. А иначе - до болка искрена! В края на октомври 2024 г. ми беше казано, че на 28, 29 и 30 ноември 2025 в програмата на НДК има заложено “Киномания” - филмови прожекции. И категорично, че датата 29.11 не е свободна. А тази година датата е дадена всъщност за концерт. Случват се недоразумения. Не е умишлена постъпка, знам. Но за мен това бе толкова важно! И реших да споделя с вас, хората, които ме обичат“, коментира Кичка Бодурова. Тя е получила на имейл писмо от изпълнителния директор на НДК Андриана Петкова часове след поста й във Фейсбук. „Благодаря и за уважението и добрите думи, казани за мен. Но става дума за конкретна дата. Писмена заявка е нямало, защото датата била заета. А впоследствие датата се дава. Никога повече няма да имам този житейски юбилей и исках да бъда с хората, които ме обичат!

Скъпи мои, с вашата подкрепа и любов ще сложа една тъжна усмивка на лицето си и ще приема, че просто е било рано да правя “последения” си концерт. Така, както много от вас ми писаха. Сега ще трябва да пея още 10 години до другия юбилей! Отсега запазвам датата - 29.11.2035! Уплаших хейтерите, нали, но вие знаете, че обичам да се шегувам“, добави естрадната легенда.

