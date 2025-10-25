Р одената в България френска музикална прима Силви Вартан направи импровизиран дует с легендарния италиански актьор Тони Сервило, видя „Телеграф“.

Двете легенди се запознаха в София на пресконференцията за фестивала „Синелибри“, чиито специални гости са. Още в началото звездата от „Великата красота“ сподели, че много харесва песните на певицата, знае някои наизуст и веднага запя една от тях. Блондинката много се зарадва и веднага се включи в акапелното изпълнение на втори глас, а докато присъстващите ги аплодираха, тя обясни, че много обича Италия, както и съпруга си Тони Скоти, който е италианец.

Хей, ръчички

Силви Вартан изпя и популярната детска песничка „Хей, ръчички“, като разкри, че това е единственото на български, което знаят децата й. „Моят баща ми пееше различни видове песни и аз също имах желание да пея детски песни. Записала съм два диска с детски песни и беше едно изключително огромно удоволствие да мога да изпълня тези песни за деца. И не смятам, че музиката ме е следвала, тя наистина ме притежава“, каза певицата.

Тя издаде, че не е давала уроци на децата си, а личния си пример: „Защото по един несъзнателен начин, показвайки любов, показвайки уважение, живеейки живота си по възможно най-коректния начин, ти даваш пример. Моите деца знаят за моите родители, моите родители бяха прекрасни, но те никога не са ме научили нещо. Те са ми показали. Моите деца живеят с моите чувства, с чувствата ми на българка, със своите унгарски, френски емоции. Те познават своето минало, знаят откъде идват. Дали запомнят нещо от това, което аз им разказвам, не знам, но те виждат любовта. Също така важен елемент е и кухнята, защото аз правя баница, мусака и те много ги обичат. Така че кухнята и храненето са един елемент, който обединява, който показва солидарност. Ние се събираме около храната и споделяме. Това е един магически момент, който аз поделям и със своите приятели. Когато се храним заедно, когато правя мусака или пълнени чушки. Но ето че вчера бяхме в един ресторант, в който имах възможността да опитам неща като кьопоолу, неща, които аз самата приготвям“.

Къдрици

Певицата обича да се връща в детството си. „Моята България е тази от моето детство, която познавам най-добре, и която си мислих, че ще продължи завинаги. Никога не съм предполагала, че тя ще се промени така. Това е България до края на 1962 г. Разбира се, след това проследих всичките промени на една свободна държава“, каза Силви Вартан. По думите ѝ първият емоционален шок е изпитала, когато е потеглила с влака за Франция, вторият е бил през 1990 г., когато се връща за първи път след много години за изключително емоционалния си концерт в НДК с неповторимото изпълнение на „Облаче ле бяло“. „И третото е да видя как България се променя, как се появява прогресът и да имам възможността да участвам поне малко в тази промяна“, допълни тя. „От приятелите си мога да спомена Йосиф Сърчаджиев, с когото играехме като малки в двора. Имам снимка с него, с неговата рошава коса. Спомням си нашите детски игри. Другото име е на пианиста Алексис Вайсенберг. Имената ми убягват, но главата ми е пълна. И сърцето ми е пълно“ - така преводачката предаде последните й думи, след което самата звезда я поправи: „Аааа, не рошав. Много хубави червени къдрици“.

Отива на гости на братовчедка си в Пловдив

Силви Вартан разказа, че много обича планината и чистия въздух, както и Лакатник: „Когато през 1990 г. бях в България, прекарах известно време там, разглеждах къщите, хората, а благодарение и на телевизията имах възможност да отида в Рила и Рилския манастир, където пях заедно с един хор от малки момичета с прекрасни, наистина фантастични гласове, на възраст между 7 и 12 години. Също така обичам и Варна, където съм се губила като малко дете. Град, който много се е променил. Не познавам чак толкова района около София, но опознавам Пловдив, разбира се. Един град на изкуствата и град на културата, имам и братовчедка, която живее там и с голямо удоволствие ще посетя“. Не смятам, че плащам някаква цена за това, че съм Силви Вартан, каза тя. „Особено ако сравните с цената, която плащат много други хора. Смятам, че съм имала изключителен шанс и късмет да осъществя мечтите си. Живея в една свободна страна, имам какво да ям, имам прекрасни приятели. Също така споделям толкова много години магически моменти заедно публиката, с която преживяваме невероятни неща. Така че съм благодарна за живота, от който наистина може да ти се завие свят“.

Лео Богдановски