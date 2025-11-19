Б ен Афлек и Дженифър Лопес предизвикаха слухове, че може отново да се съберат.

ДЖЕЙ ЛО БЕЗПОЩАДНА: Разводът с Бен Афлек е най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало!

Според Radar Online, децата на бившите съпрузи да си дадат трети шанс.

След раздялата им през 2024 г., Джей Ло поддържаше връзка с децата на Афлек - 19-годишната Вайълет, 16-годишния Фин и 13-годишния Самюъл, като се интересуваше от живота им и уреждаше срещи със собствените си деца - 17-годишните близнаци Макс и 17-годишната Еме.

„Това е от голямо значение за децата на Бен и това, което биха искали повече от всичко, както и децата на Джей Ло , е да видят Бенифер 3.0“, каза източник.

Въпреки че 56-годишната Лопес настоя миналата година, че „всъщност е добре“, че е необвързана и вече не „търси щастие в други хора“, продължаващата химия между нея и 53-годишния Афлек повдигна въпроси на премиерата на „Целувката на жената-паяк “ на 6 октомври, когато двамата си шепнеха и се прегръщаха.

„Джен си прекарваше чудесно с Бен и казва, че е толкова секси и прекрасен, колкото винаги“, каза вътрешен човек пред Radar Online. „В съзнанието ѝ, те са предопределени да бъдат отново заедно, просто и ясно. Тя е вярвала в това през цялото време и сега е още по-убедена, че въпросът е кога, а не дали ще се случи“, добави той.