Е дно от най-нашумелите имена в Холивуд напоследък – Ванеса Кърби, приема ролята на млада жена, неразбрана от обществото. „Нощта винаги идва“ е базиран на новелата на Уили Влаутин, излязла през 2021 г., а филмът може да се гледа ексклузивно в платформата Netflix.

Сейф

Историята ни запознава с Линет (Ванеса Кърби) – отчаяна млада жена, която работи на няколко места: като пекар, барман и дори почасова компаньонка, опитвайки се да свърже двата края, грижейки се за брат си в неравностойно положение Кени (Зак Готсаген) и майка си Дорийн (Дженифър Джейсън Ли). Мечтата ѝ е да купи семейната къща, в която всички живеят под наем от години, но след като майка ѝ профуква парите за нова кола под предлог, че иска да си угоди, семейството е изправено пред изгонване. Линет взема решението да набави нужните 25 хиляди долара на каквато и да е цена, като ѝ остават по-малко от 12 часа. Първо се обръща към свой бивш любовник, който ѝ е помагал финансово срещу ласки, но след като разбира, че няма да получи сумата от него, започва поредица от грешни решения. Тя краде скъпия му „Мерцедес“ и отива при единствената си приятелка Глория (Джулия Фокс), която се е превърнала в държанка на влиятелни богаташи. След като не намира помощ и при нея, Линет решава да открадне съдържанието на сейфа в апартамента ѝ с помощта на колега от бара – Коди (Стефан Джеймс), рецидивист със съмнителни намерения. Това само я отвежда до още грешни решения и все по-голямо затъване в подземния свят, а Линет тепърва ще разбере, че никой не е на нейна страна. Зрителите пък ще научат, че синеоката красавица крие тайна, която отчаяно се опитва да забрави.

Облагородяване

Режисьор на филма е Бенджамин Карън, който се занимава главно със сериали, включително „Короната“, в който участва самата Ванеса Кърби. Сценаристи са Сара Конрад и Уили Влаутин, автор на новелата, написана четири години по-рано. „Нощта винаги идва“ определено носи социален коментар, занимавайки се с бедността и вечно отслабващата икономика – проблем, който засяга целия свят. Особено внимание се обръща на „облагородяването“ – социалното явление, при което по-заможни семейства с повече възможности се заселват в бедни части на градовете, купуват домовете и бизнесите там и по този начин изселват хората, които не могат да си позволят новия стандарт на живот. Филмът е заснет добре и динамично, но определено най-силната му черта е актьорската игра на Ванеса Кърби – тя държи вниманието до края и наистина можеш да ѝ съчувстваш като зрител. За жалост това е почти единственото силно нещо в „Нощта винаги идва“ – сценарият не предлага нищо особено, второстепенните персонажи не са написани убедително и трудно може човек да се асоциира с тях. Диалозите са предсказуеми, а финалът със сигурност ще ви остави без думи. Все пак филмът не е за изхвърляне, но при положение че наскоро излезе „Фантастичната 4“ с участието на Кърби, спокойно може да се каже, че ролята ѝ тук няма да бъде толкова запомнена.

Александър Пашов