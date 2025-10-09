Л ондонският кинофестивал бе открит с третия филм от поредицата с Даниел Крейг "Вади ножовете".

Форумът ще продължи до 19 октомври.

Крейг премина по червения килим за прожекцията на криминалната мистерия заедно с други актьори от филма, сред които Глен Клоуз, Джош Бролин и Мила Кунис.

"Всички са различни един от друг, което според мен е това, което се опитахме да постигнем. Искахме всички да бъдат самостоятелни, така че всеки да има свой собствен характер", каза Крейг пред Ройтерс, визирайки трите филма.

Звездата увери, че се е забавлявал по време на снимките.

"Идеята да направим нещо малко по-реалистично изглеждаше като добро предизвикателство. Надявам се, че все пак ще е забавно и интересно, и че ще бъде истинско удоволствие за публиката", коментира сценаристът и режисьор Райън Джонсън.

Близо 250 заглавия ще бъдат представени на 69-ото издание на Лондонския кинофестивал, организиран от Британския филмов институт. В британската столица се очакват знаменитости като Джордж Клуни, Джулия Робъртс и Пол Мескал, които ще промотират своите филми - съответно "Джей Кели", "След лова" и "Хамнет".

