А тракционите пред хотел „Афродита“ на „Талисман бийч“ в Несебър работят и продължават да отдават под наем парасейлинг парашути 20 дни след трагедията с 8-годишния Иван от Разлог. Момченцето загина, падайки от 40-50 метра заради скъсан обезопасителен колан на парашута пред очите на 35-годишната си майка Мария Динева.

Загубата на малкия Иван почерни завинаги живота на младата жена и семейството й от Разлог. Местни жители довериха пред „Телеграф“, че жената е ангажирала мастит адвокат от София, който ще брани интересите й в съда. Жената има намерение да съди до дупка виновниците за смъртта на детето й.

Виновен

Покрусената майка на детето Мария Данева никога няма да забрави ужасяващия момент, в който невръстният й син полита към вълните в същия онзи миг, в който е сбъднал своето най-съкровено желание – да полети с парасейлинг. Тя ще помни до сетния си дъх онзи трагичен ден, последните минути от убийствения полет и зловещото „пук-пук“ от късането на амортизираните колани. И със сигурност няма да спре да си задава въпроси и да търси отговори, докато чака виновните да получат наказание. „Очаквам да има наказани, да се знае кой е виновен. Ако може да предотвратим други случаи със смърт на деца, което е най-страшното, ние сме обречени вече. Да отгледаш едно дете с толкова любов и да го загубиш и да не можеш да му помогнеш в последния момент. И се прибираш вкъщи и всичко е празно и тихо и където и да погледнеш, е само спомени. Страшна картинка... Иван обожаваше морето. Цяла година събираше пари, броеше ги и беше щастлив, че има за едно море, може би и за второ. Правеше планове къде ще ходим. Толкова му харесваше морето, че искаше да живее там. Тръгвате трима на почивка и се връщате двама. Остана ни един празен дом, без смях, тропане, без щастие, без нищо. Взеха смисъла на живота ми, той изчезна. Опитвах се да предпазя Иван от всичко, но накрая от това, което си мислиш, че е безопасно, се получава трагедия. Не е имало инциденти досега, затова качихме Иван на парашута. Отгледахме го с много любов, а го загубихме, без да можем да му помогнем“, разказва през сълзи дни след трагедията Мария Данева.

Негодно

20 дни след фаталния инцидент разследването напредва крачка по крачка. Събират се доказателства, разпитват се свидетели, назначени са десетки експертизи, които трябва да установят доколко годно или негодно е било обезопасителното съоръжение на атракциона.

От приложения до момента по делото снимков материал е видно, че цялата сбруя, използвана при полета, е била скъсана и видимо повредена, което означава, че не е била годна за употреба. Освен двата основни колана полуразкъсани са били и пристягащият колан, както и облегалката. Тези данни бяха оповестени от прокуратурата преди брони дни, когато тримата обвиняеми обжалваха наложените им мерки за неотклонение. Морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов са в ареста, а капитанът на лодката Христо Раев е освободен под парична гаранция в размер на 5000 лв.

Скъсване

Според държавното обвинение и тримата имат вина за трагедията. „Тази атракция е комплекс от елементи – лодка, сбруя и останалото оборудване. Всеки от обвиняемите е имал роля и не може отговорността да се разделя поотделно. Били са нарушени сериозно правилата за безопасност, което е довело до смъртта на едно дете“, заявиха от прокуратурата.

На същото мнение бяха и съдебните състави, които се произнесоха по мерките за неотклонение на две съдебни инстанции. „На снимките се вижда, че преди да се издигнат майката и детето във въздуха, двата колана, с които е било закопчано детето, са били в окаяно състояние – видимо пред скъсване. Камен Тенев е поставил коланите и няма как да не е забелязал как изглеждат. И няма значение като какъв се води по договор, защото за това не е нужно специално техническо познание. С тези действия може би е допринесъл за инцидента. По отношение на обвиняемия Петко Стефанов – макар да е назначен като касиер, той е фактическият отговорник на базата. Негова отговорност е било да се грижи за сигурността, включително и безопасността при ползването. Нищо от това не е изпълнено. Не е забелязал и състоянието на катарамите. По отношение на Раев – капитана на лодката, няма данни той да е поставял коланите въпреки възможността да е бил запознат с тяхното състояние. Нарушаването на правилата за безопасност обаче е довело до нелепата смърт на дете.

Износване

Износването на коланите е било толкова видимо, че сте разчитали на случайността нещо да не се случи“, каза съдията, преди да потвърди мерките за неотклонение и на тримата.

Според експерти Иван не е имал никакъв шанс да оцелее след падане от 50 метра височина във водата. „Падането от такава височина е несъвместимо с живота, защото е идентично на падане върху бетон. При свободно падане от тази височина, която е приблизително колкото от 16-етажна сграда, тялото се движи със скорост над 110 км/ч в момента на удара във водната повърхност. Травмите от подобно падане са несъвместими с живота. Много е важно дали човек пада с главата надолу – в този случай се получават тежки травми на главата, шията и гръбначния стълб. Ако позицията при падане е с краката надолу, то има някакъв шанс за оцеляване, но той не е голям, защото се нанасят травми на белите дробове и други вътрешни органи“, разясняват експертите. Те определят, че рискът от фатален изход при подобно падане е над 90%. Парасейлингът, от който падна Иван, е иззет като веществено доказателство и няма как да бъде пуснат дори и с нови колани. Всички останали парашути обаче продължават да летят край морето и извършват десетки полети ежедневно.

Елена Анастасова