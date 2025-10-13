С лед климатичните аномалии през изтеклия седемдневен период през следващия (10.10- 16.10.2025 г.) се очаква постепенна положителна промяна в агрометеорологичните условия според Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ.

Падналите проливни дъждове през първото десетдневие на октомври, надвишили на много места в страната два, а в Северна България три пъти климатичните норми: Ловеч-152 l/m² (296%), Плевен-167l/m² (342%), В. Търново-187l/m² (351%), Разград–171 l/m² (302%), Русе- 254 l/m² (450%), преовлажниха горните почвени слоеве и повишиха нивото на влагозапасите в 50 и 100 сm слой.

Неблагоприятните агрометеорологични условия – засушаването и последвалите наднормени валежи през първото десетдневие на октомври възпрепятстваха провеждането на сезонните почвообработки.

Закъснения

През следващия седемдневен период в по-голямата част от страната, с изключение на места в крайните югозападни райони, повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще забави провеждането на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимни житни култури. Поради тази причина се очакват сериозни закъснения след агротехническият срок при сеитбата на пшеницата и ечемика в Северна България. В началото на второто десетдневие на октомври изтича оптималният срок за сеитба на зимните житни култури в Дунавската равнина.

През периода съществени валежи не се прогнозират. По-подходящи условия за преключване гроздобера на късните винени сортове грозде като Мавруд и прибиране на реколтата от есенно-зимните сортове овошки ще има в средата на периода.