Е сенната грижа за тревата, овошките и другите растения е изключително важна, за да се подготвят за зимата и да стартират силно през пролетта.

Ето конкретни съвети за наторяване през есента.

Тревата се тори, за да укрепне кореновата система преди зимата, за да се повиши устойчивостта към студ и болести и за зелена трева напролет.

Използвайте есенен тор с високо съдържание на калий (K) – например NPK 6-5-20 или 5-10-20. Калият засилва устойчивостта на тревата към студ. Избягвайте торове с високо съдържание на азот (N) – той стимулира растежа на листната маса, което е нежелателно преди студовете. Торете през септември – началото на октомври, докато почвата все още е топла и тревата активна. Полейте леко след торене, за да се разтвори торът и да проникне в почвата.

Овошки

Овошките се торят през есента, за да се попълнят хранителните вещества, изчерпани след плододаването, и за да се засили дървесната структура и зимната устойчивост. Използвайте фосфорно-калиеви торове, например суперфосфат, калиев сулфат или комплексни есенни торове за овошки. Не прилагайте азотни торове през есента – стимулират нежелан нов растеж. Разпръснете тора около проекцията на короната (не около стъблото). Може да добавите и оборски тор или компост, леко заровен в почвата. Торете след падането на листата (октомври–ноември). За наторяване на декоративни растения и храсти използвайте есенни торове с калий и фосфор. Не използвайте универсални торове с много азот. За вечнозелени храсти (туя, чемшир) е полезно есенно подхранване с калиев сулфат. Компост или листа също са подходящи за подобряване на почвата.

Преди наторяване разрохкайте леко почвата, ако е уплътнена. Не торете върху замръзнала почва или при очаквани силни дъждове. Спазвайте дозировката на опаковката – пренаторяването може да навреди.

София Симеонова