Н акисването във воден разтвор на чесновите скилидки преди засаждането им през есента е често срещана практика.

Градинарите твърдят, че по този начин се подобрява растежът на чесъна, образуват се здрави корени, подобрява се защитата срещу заболявания, и не на последно място – увеличава се реколтата. Смята се, че накисването на скилидките подобрява покълването, което означава, че коренчетата се образуват по-бързо.

Има няколко варианта какво да съдържа разтворът. В него се слагат вещества за подхранване и за обеззаразяване. Във вода може да разтворите сода за хляб и екстракт от водорасли. Други разтварят във вода въглероден пероксид или водка. Трети вариант е да направите воден разтвор с течен компост. Има и варианти, при които скилидките се киснат не във воден разтвор, а директно в дезинфекциращи вещества.

Ето и няколко конкретни рецепти.

Начини

Вземете главите чесън и отделете скилидките. Оставете обвивката им, защото тя ги предпазва от зарази в почвата и от образуването на мухъл. След това накиснете за 10 минути скилидките в неразтворени водороден пероксид 3%, изопропилов спирт 70% или евтина водка. Не изплаквайте скилидките, а веднага ги засадете. Друг вариант е да ги накиснете и в подхранващи вещества. Това ще ускори развитието на коренчета. В голям съд затворете една чаена лъжичка сода и тор от водорасли (количество според инструкцията на етикета) в 3-4 литра вода. Скилидките трябва да киснат минимум 30 минути, а по избор и цяла нощ. Засадете веднага след накисването.

Имайте предвид, че ако оставите скилидките твърде дълго да киснат в алкохол, това може да ги повреди. Прекалено напоените с течност скилидки може да загният в почвата. В същото време има много ползи – при обеззаразяването се убиват патогените, които причиняват гъбични и бактериални заболявания. А накисването в подхранващи вещества дава възможност скилидките да образуват коренчета по-бързо и чесънът да се вкорени добре, преди почвата да е замръзнала.

В почвата

И така идва моментът на засаждането. То се прави по следния начин.

Чесънът се сади през есента, преди почвата да е замръзнала. Той има нужда от студ, за да се формира луковицата. През зимата изпада в покой, вегетацията се възобновява през пролетта, а през лятото се вади. Засаждането става през октомври.

Подгответе почвата, като издълбаете с градински хори-хори нож тънка бразда с дълбочина няколко сантиметра. Чесънът обича добре дренирани почви. Смесете с почвата добре угнил оборски тор или компост. Той не само ще подхрани растенията, но ще подобри и дренажа.

Скилидките се поставят в почвата с кореновата част надолу и с върха нагоре. Заравят се достатъчно дълбоко, за да бъдат предпазени от студовете. Дълбочината трябва да е 6-10 сантиметра. Отстоянието между скилидките трябва да е около 15 сантиметра. След засаждането сложете мулч слама, дървесни стърготини или нарязана шума.

София Симеонова