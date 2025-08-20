П рез втората половина на лятото градинарите могат да направят редица грешки с наторяването, които да забавят растежа и дори да увредят растенията.

През юли и август сме свидетели на горещи вълни. В такива периоди е нормално растенията в градината да забавят леко растежа си. Това е защитен механизъм. При екстремно горещо време те събират енергия, за да оцелеят, а не да я насочват към растеж. Ако в такъв период ги наторявате, ще ги объркате съвсем. Още по-страшно става, ако наторявате суха почва. Никога не наторявайте, когато почвата е суха! Това е най-късият път към увреждане на растенията, особено ако използвате изкуствен тор. Солите могат да изгорят нежните коренчета, особено ако в този момент те са и стресирани от горещини и суша.

Винаги преди наторяване първо внимателно полейте растенията. Влагата помага за разтваряне на хранителните вещества, които се абсорбират, без да повреждат корените.

Друга грешка, която градинарят може да направи, е да използва течен тор, без да бъде разтворен. Прочетете внимателно инструкциите на опаковката. Не се изкушавайте да сложите малко повече тор, отколкото е указано. Предозирането няма да доведе до повече плодове, а до изгаряне на корените.

Внимателно избирайте с какъв тор да наторявате. През втората половина на лятото растенията нямат нужда от това, което им е трябвало през май. В началото на сезона е резонно да използвате тор с повече азот. Тогава растенията развиват зелена маса и изграждат здрави стъбла и тук азотът играе съществена роля. През втората половина на лятото растенията се насочват към цъфтеж и плододаване. Така в този период са им необходими повече фосфор и калий и по-малко азот.

Както при поливането, така и при наторяването е важно кога го правите. Не бива да се тори в средата на деня, когато слънцето е най-силно, а почвата – гореща. Наторявайте сутрин или вечер по хлад. По този начин е по-малко вероятно да стресирате растенията.

София Симеонова