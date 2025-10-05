С лед като по-малко от месец Долни Раковец, Радомирско, направи два успешни фестивала на чесъна и събра близо 10 хил. души от цялата страна, производителите смятат да обявят селото за столица на чесъна. За идеята разказа пред „Телеграф“ Янина Бориславова.

Тя е дъщеря на първите фермери Нели Иванова и Иван Иванов, които са започнали преди няколко години да отглеждат белия лук, и един от организаторите на феста.

Чернозем

Идеята е породена и от факта, че именно на това място чесънът дава изобилна реколта и здрави глави, обясни Нели Иванова. Според нея едно от съществените условия е, че почвата в района е чернозем и е водно.

Не навсякъде става този сорт, допълни Нели Иванова.

Нели и Иван Иванов са първите, които отглеждат чесън

Тя разказа как нейното семейство е започнало да отглежда български бял лук, който жъне огромни овации сред потребителите. Двамата със съпруга й са произвеждали зърнени култури, сред които слънчоглед и царевица, но от прибраната чеснова реколта през есента им останали 30 венеца чесън. Въпреки недоверието на съпруга й, че от това ще произтече нещо значимо, го засадили.

Венци

Следващата година прибрали изобилна реколта, от която с дъщеря им Янина сплели 284 венеца. Интересът към чесъна бил огромен и го продали за три дни. Съпругът й толкова се вдъхновил, че веднага предложил да купи сеялка и да засадят още по-голямо количество.

Хората в село също се заинтересували от успешния ход и най-вече младежите. Семейството започнало да ги обучава, породила се идея да създадат и кооператив. „Тази година майка ми и баща ми обучиха още 22-ма младежи как да гледат чесън, но има още желаещи“, допълни Янина Бориславова.

Сорт

Според Нели Иванова това е стар раковски чесън, който знае от 40 години. Дала го е за изследване, за да се установи сортът. Тя разкри, че от най-възрастните жени знае, че когато местните хора по някаква причина са загубвали семето след много дъжд или суша, някои от селото са се качвали на автобуса и пътували до Горна Оряховица, за да снабдят със семе.

Така че пътят на селото може би минава през старите градинари от района на Велико Търново, които са обучили на майсторството да гледат зеленчуци Централна Европа.

Огромен интерес към чесъна на селото по време на фестивала

Правят списък с клиенти

Семейство Иванови са закупили помещение в края на селото, в което правят черен чесън, който се изпича на специална температура.

Една глава от него струва 4 лв. и има уникален вкус. Чесънът от Долни Раковец в зависимост от дължината на плитката се продава между 8 и 20 лв.

Нели Иванова съобщи, че не им е нужно да ходят по фермерски пазари, защото продават стоката си от фермата. Има списък с желаещи и лютивият зеленчук свършва много бързо, увери тя.

Светлана Трифоновска