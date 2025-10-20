П рез октомври и първата половина на ноември е времето, в което продължаваме да прибираме плодовете от градината, но и започваме подготовка на растенията за настъпващите студове. Сега е моментът и да засеем и засадим зеленчуци, които издържат на студа.

На много места, където все още не е паднала слана, продължаваме да берем малини, домати и пипер. Предстои да приберем скоро и зелевата реколта. Там, където в градината със сигурност се освобождават площи, е добре да ги обработим, почистим от листа и корени, наторим и да ги подготвим за засаждане на традиционните за това време култури.

Чесън

Сред тях са зимен чесън, маруля, спанак, рукола, лук, моркови, репички и бакла, които имат добра издръжливост на ниски температури. Сега можем да засеем и нова леха с магданоз. Тъй като бавно пониква, можем първоначално да я завием с полиетилен.

Дюли

Това е обичайно времето, през което попската круша вече е готова за прибиране. Сигнал е, когато плодовете започнат да падат. Събираме ги внимателно и ги нареждаме в студена и суха стая. Само след няма и две седмици, помещението ще се изпълни с аромата на круши, а те ще греят като малки жълти слънчица в настъпващите студове. Периодично трябва да проверяваме дюлите и мушмулите, те дълго могат да останат на дървото, но е добре тези, които са узрели, да бъдат прибрани в сухо помещение.

Резитба

След като приберем последните плодове от градината, е нужно да се погрижим за здравето на растенията. Оглеждаме добре и почистваме овошките от счупени, болни и мъртви клони. Добре е още сега да варосваме стволовете, за да предпазим кората от вредители и напукване. Може да извършим и есенната резитба, а също и пръскане с вар срещу вредители, но и срещу евентуалното застудяване. Варта предпазва и от измръзване. Срещу измръзване има ефект и мулчирането с торф, стърготини или всичко, с което е възможно и ни е подръка.

Сега е моментът да се окоси и тревата от моравата.

Златните са сладки като мед

Жълтите или златни малини все още са пренебрегвани, но изключително вкусни. На вкус жълтата малина се отличава от червената. Тя е сладка, медена и на практика не е кисела. Тъй като е по-трудна за намиране, разсадът е по-скъп.

Жълтата малина е открита като естествена мутация на червената. Сортовете може да се различават по нюанси. При някои присъства златисто, а при други - розово. Според плододаването може да бъдат летни (узряват през юни и юли) или ремонтантни (два пъти годишно).

Ремонтантната малина дава най-голяма реколта в края на лятото и началото на есента на върховете на леторастите, които растат през цялото лято. След това, в началото на следващото лято, на същите клони ще получите втора реколта.

Най-важният съвет е да купувате здрави растения от авторитетни разсадници. Разсадът може да бъде с гола коренова система или в саксийки.

За жълтата малина изберете най-слънчевото място. На полусянка реколтата ще бъде по-малка. Пред засаждане добре обработете почвата, внесете компост и комплексен почвен тор. Изкопайте тесен канал, през който корените да се развиват надолу.

Оптималното pH на почвата е 6,5 – 6,8. Не е желателно да торите твърде близо до датата на садене. За най-добър резултат направете го две седмици по-рано. Садете на разстояние 45-60 см, като разсадът трябва да е стабилен. Може да поставите 2-метрови дървени стълбове в двата края на редовете и да опънете въжета, съветват от Agri.bg.

Светлана Трифоновска