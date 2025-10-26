Г рижата за африканската теменужка (Saintpaulia) през зимата изисква малко повече внимание, тъй като растението е чувствително към студ, течение и сух въздух.

Идеалната температура за това растение е 18–24°C. При всички случаи температурата не трябва да пада под 15°C. Избягвайте течение – студен въздух от прозорци или врати може да увреди листата.

Африканската теменужка обича ярка, разсеяна светлина. През зимата може да се наложи да я преместите на по-светло място – например на източен или южен прозорец. Ако няма достатъчно естествена светлина, използвайте изкуствено осветление (LED или флуоресцентни лампи) около 10–12 часа дневно.

Поливане

Поливането трябва да бъде по-малко, но редовно. През зимата растението расте по-бавно, така че не се нуждае от често поливане. Поливайте само, когато горният слой на почвата е сух. Използвайте вода със стайна температура – студената вода може да предизвика петна по листата. Избягвайте да мокрите листата – това може да доведе до загниване.

През зимата въздухът става сух заради отоплението, а теменужките обичат влажност около 50-60%. За повишаване на влажността поставете саксията върху тарелка с влажни камъчета. Можете да използвате овлажнител за въздух в помещението.

Торене

През зимата торенето трябва да е много умерено или да се спре временно. Ако растението все пак расте активно или цъфти, използвайте тор за цъфтящи растения, но на половин доза и не по-често от веднъж месечно.

Не пресаждайте растението през зимата, освен ако не е абсолютно наложително.

Ако листата започнат да се извиват или покафеняват по краищата, проверите температурата (да не е студено), влажността или дали няма гниене.

Ако се грижите правилно, африканската теменужка може да продължи да цъфти дори през зимата!

София Симеонова