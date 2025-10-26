Г рижата за африканската теменужка (Saintpaulia) през зимата изисква малко повече внимание, тъй като растението е чувствително към студ, течение и сух въздух.

Идеалната температура за това растение е 18–24°C. При всички случаи температурата не трябва да пада под 15°C. Избягвайте течение – студен въздух от прозорци или врати може да увреди листата.

Африканската теменужка обича ярка, разсеяна светлина. През зимата може да се наложи да я преместите на по-светло място – например на източен или южен прозорец. Ако няма достатъчно естествена светлина, използвайте изкуствено осветление (LED или флуоресцентни лампи) около 10–12 часа дневно.

Поливане

Поливането трябва да бъде по-малко, но редовно. През зимата растението расте по-бавно, така че не се нуждае от често поливане. Поливайте само, когато горният слой на почвата е сух. Използвайте вода със стайна температура – студената вода може да предизвика петна по листата. Избягвайте да мокрите листата – това може да доведе до загниване.

През зимата въздухът става сух заради отоплението, а теменужките обичат влажност около 50-60%. За повишаване на влажността поставете саксията върху тарелка с влажни камъчета. Можете да използвате овлажнител за въздух в помещението.

Торене

През зимата торенето трябва да е много умерено или да се спре временно. Ако растението все пак расте активно или цъфти, използвайте тор за цъфтящи растения, но на половин доза и не по-често от веднъж месечно.

Не пресаждайте растението през зимата, освен ако не е абсолютно наложително.

Ако листата започнат да се извиват или покафеняват по краищата, проверите температурата (да не е студено), влажността или дали няма гниене.

Ако се грижите правилно, африканската теменужка може да продължи да цъфти дори през зимата!

София Симеонова София Симеонова
Агро Телеграф Агро потребител Теменужка камъчета цъфтеж студ