И звестният градинар Тихомир Трайков, който се прочу с това, че съхранява старите сортове зеленчуци, създаде неочаквана иновация при правенето на лютеница. Той живее в Полски Тръмбеш и отглежда зеленчуци и овошки, следвайки съветите на дядо си, който е бил градинар в Чехия. Тихомир решил, вместо да изхвърля сока, който пускат печените чушки да го направи на петмез, разказва той във видео на профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Капия

Той събрал в отделен съд няколко литра от тъмнокафявия сок от обелените чушки. След това го поставил в дълбок съд и при непрекъснато бъркане започнал да го сгъстява. Чушките, които използвал, са отгледаните от него предимно тлъсти капии, които се оказват с много висока захарност. Фактически необичайният маджун се прави по същия начин, по който и този от грозде например. Готов е, когато при разбъркване с лъжица се вижда дъното на съда.

Сол

Когато дъното се оголи, веднага се спира огънят и сосът петмез се овкусява със сол, много малко захар, ябълков оцет и малко олио. Не е нужно много варене, защото чушките преди това са преминали през огън, обяснява Тихомир Трайков. След овкусяването в горещи бурканчета, които са държани на топло, се налива сместа и се затваря. Това е всичко. С този сос Тихомир смята да овкусява различни видове салати от кореноплоди, картофена, а защо не и паста. Той ще върви и към сирене, включително и соево и варени яйца.

В Азия пържат месо с шира

В Тайван пържат късчета свинско месо в гроздова шира.

Всъщност в дълбок тиган първо изпържват за минутка гроздовете, след това махат от огъня и ронят гроздето. След това го смилат или просто смачкват с ръце или чопър, така че да махнат люспите и семките. През това време нарязват на малки парченца свинско месо, в което има и сланинка. Пускат го да се пържи в мазнината, където са били гроздовите зърна. Когато получат златист загар от двете страни, излизват изцедения гроздов сок и оставят на тих огън до сгъстяване.

Светлана Трифоновска